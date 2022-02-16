США: Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" буде відмовою від мінських угод

На постанову Державної думи РФ про звернення до президента Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених "республік" на українському Донбасі відреагували США. Вашингтон вважає, що схвалення цього звернення означатиме відмову РФ від мінських угод, ідеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій посольством США в Україні у середу, 16 лютого.

"Скажемо чітко: схвалення Кремлем цього звернення означало би повну відмову російського уряду від своїх зобов’язань за мінськими угодами, які окреслюють процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які контролюються керованими Росією силами та політичними ставлениками з 2014 року", - заявив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що схвалення звернення Путіним "ще більше підірвало би суверенітет і територіальну цілісність України, було би грубим порушенням міжнародного права". Воно "поставило би під сумнів заявлене зобов'язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення кризи", наголосив Блінкен і додав, що визнання самопроголошених "республік" незалежними "вимагало би швидкої і твердої реакції з боку Сполучених Штатів у повній координації з союзниками та партнерами".

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Україна звернулась до ООН через постанову Держдуми

У зв'язку з рішенням Держдуми РФ ініціювати визнання самопроголошених утворень Донецька і Луганська "народні республіки" постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця надіслав звернення до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та всіх членів цієї організації, в якому привернув увагу до можливих наслідків.

"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей і завдасть серйозного удару по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери", - цитує Кислицю державна агенція "Укрінформ".

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Між тим речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков 16 лютого заявив, що у Кремлі "оцінили рівень небезпеки українських сил на самопроголошені "ЛНР" і "ДНР" як високий". При цьому, як пише "Інтерфакс", Пєсков сказав, що визнання цих утворень не корелюється з тезою про необхідність реалізації мінського комплексу заходів. Він при цьому ж нагадав, що "президент сказав, що головним завданням є реалізація" мінських угод.

Нагадаємо, що 15 лютого Держдума Росії звернулась до Путіна з проханням визнати самопроголошені у 2014 році на Сході України "республіки".

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