Латвія закликає ЄС до запровадження санкцій у разі визнання Росією "ЛДНР"

Постанова Державної думи РФ про направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про необхідність визнання "незалежності" самопроголошених "республік" на Донбасі суперечить міжнародному праву, вважає міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс.

"Постанова Держдуми Росії, що закликає визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки" "суверенними державами", суперечить міжнародному праву", - написав Рінкевічс у Twitter у вівторок, 15 лютого.

Він додав, що якщо Росія рухатиметься в цьому напрямі, то Європейський Союз має вжити заходів і запровадити санкції щодо Москви.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Росії затвердила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", що самопроголосилися на Сході України.

В українському МЗС на це заявили, що Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей у разі визнання самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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