Кулеба: Визнання РФ самопроголошених "ЛДНР" означатиме вихід з мінських угод

Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей у разі визнання самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 15 лютого.

"Хочу ще раз нагадати постійну позицію України: в разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками", - зазначив міністр. Він додав, що Україна вже попередила про цю позицію партнерів.

Тим часом на думку глави представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікаса, офіційне визнання самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку РФ. Про це він написав у своєму Twitter 15 лютого.

Реакція українських політиків

Як зазначив у коментарі журналістам народний депутат України від фракції "Голос" Сергій Рахманін, звернення Державної думи РФ до президента Росії Володимира Путіна про визнання самопроголошених частин Донбасу "фактично ховає мінські домовленості Російською Федерацією". "Україна має всі підстави нарешті відмовитися від мінських угод, вийти з них. Треба продумати механізм для того, щоб більше на цей документ не посилатися, і всі ризики, всі небезпеки, які пов'язані з цим документом, з себе зняти", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький також сприйняв рішення Держдуми як вихід Росії з мінських домовленостей. "Думаю, що таким чином вона сама розриває мінські домовленості. Росія фактично виходить із усіх мінських домовленостей, і треба шукати нові формати, і це залежить від влади, щоб ми повернулися на окуповані території", - сказав він.

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Ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає необхідним звернутися до міжнародних партнерів України у зв'язку з рішенням Держдуми РФ. "Точно звертатимемося і до міжнародних партнерів, щоб цього не допустити", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Депутат наголосив, що в жодному разі Україна не визнає ні цього рішення, ні будь-яких інших дій, які після цього можуть бути здійснені РФ, адже "тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, так само, як і територія Криму - це територія незалежної України, суверенної держави, межі якої визнані міжнародним правом".