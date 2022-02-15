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Микола Княжицький

Микола Княжицький - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Княжицький".

Микола Княжицький неодноразово обирався до Верховної Ради. Він був народним депутатом 7-го, 8-го та 9-го скликань. До парламенту Микола Княжицький проходив за списками "Батьківщини", "Народного фронту" та "Європейської солідарності". Раніше Микола Княжицький керував телеканалами "Тоніс", СТБ, УТ-1, входив до складу Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кулеба: Визнання РФ самопроголошених ЛДНР означатиме вихід з мінських угод

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У разі визнання "незалежними" тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
Законопроєкт Про медіа від Слуги народу: більше шкоди, ніж користі?

Законопроєкт "Про медіа" від "Слуги народу": більше шкоди, ніж користі? 20.01.2020

В Україні хочуть унормувати медіасферу. Депутати з фракції "Слуга народу" розробили для цього відповідний законопроєкт. Дехто розгледів у ньому загрозу запровадження інтернет-цензури.
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Одним із завдань нового законопроекту про державну мову його прибічники називають захист української мови. Чи усі засоби захисту дієві, і що буде з російською - з’ясовувала DW.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про мову

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Законопроект передбачає різноманітні штрафи за порушення законодавства у сфері застосування державної мови. За "публічне приниження та зневажання державної мови" передбачено навіть кримінальну відповідальність.
Районний суд Києва відпустив екс-депутата ВР Мартиненка на поруки

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Затриманого екс-депутата України Миколу Мартиненка звільнили на поруки народних депутатів. Відповідний присуд ухвалив Солом'янський районний суд міста Києва.
Поява проспекту Степана Бандери в Києві: реакція соцмереж

Поява проспекту Степана Бандери в Києві: реакція соцмереж 08.07.2016

Рішення Київради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери викликало жваву дискусію серед користувачів соцмереж. Своє ставлення висловили історики, журналісти, митці.
Держпідтримка кіно в Україні: чи вдасться відродити галузь

Держпідтримка кіно в Україні: чи вдасться відродити галузь 05.02.2016

Рада хоче відродити українську кіноіндустрію, залучивши доходи від продажу лотерей, а також побороти піратство в мережі. Поки кінематографісти радіють, інтернет-експерти застерігають від цензури.