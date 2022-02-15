Микола Княжицький - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Княжицький".

Микола Княжицький неодноразово обирався до Верховної Ради. Він був народним депутатом 7-го, 8-го та 9-го скликань. До парламенту Микола Княжицький проходив за списками "Батьківщини", "Народного фронту" та "Європейської солідарності". Раніше Микола Княжицький керував телеканалами "Тоніс", СТБ, УТ-1, входив до складу Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.