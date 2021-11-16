Україна висловила РФ протест через указ Путіна про товари з ОРДЛО

Визнання Росією так званих "сертифікатів про походження товарів", які видаються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Україна вважає втручанням у її внутрішні справи, порушенням її законодавства та норм міжнародного права, повідомляє у вівторок, 16 листопада, міністерство зардонних справ.

Російському МЗС направили відповідну ноту протесту. "Визнання "сертифікатів", одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору", - йдеться у документі.

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Україна наполягає, що указ президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "товарних сертифікатів" з ОРДЛО суперечить зобов‘язанням Росії за Мінським угодам та домовленостями в рамках "нормандського формату" (Україна, РФ, Німеччина, Франція). МЗС закликає консолідувати міжнародну підтримку України, аби "змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".

Указ Путіна про товари з ОРДЛО

15 листопада Путін видав указ, яким доручив російському уряду за місяць забезпечити визнання "сертифікатів про походження товарів" з окупованих територій України дійсними. Згідно з документом, відповідні товари будуть допущені до державних закупівель на рівні з російськими. Кількісних обмежень на експорт та імпорт атких товарів не передбачено. Такі заходи нібито покликані сприяти "гуманітарній підтримці населення" тимчасово окупованих українських територій та мають діяти "до політичного врегулювання ситуації" на Донбасі.

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Нагадаємо, що в березні цього року набув чинності указ Путіна про обмеження на володіння землею в анексованому Криму негромадянами РФ. У квітні 2019 року Путін підписав указ про спрощення надання російського громадянства українцям.