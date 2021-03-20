Київ розкритикував указ Путіна про землеволодіння в Криму

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував нещодавній указ президента Росії Володимира Путіна, що забороняє іноземцям, зокрема й українським громадянам, володіти землею в анексованому РФ Криму. Про це офіційний представник українського зовнішньополітичного відомства заявив у суботу, 20 березня, в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені", - сказав Ніколенко. За його словами, заборона володіти землею в більшості районів Криму відбувається в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

"У найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує русифікувати Крим", - додав Ніколенко. Речник МЗС зазначив, що Росія вкотре демонструє зухвале нехтування основоположними нормами і принципами права, зокрема й міжнародного. "Такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародного співтовариства. Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цього року", - запевнив він.

Саме 20 березня на території анексованого Росією в 2014 році Криму набули чинності санкціоновані президентом РФ обмеження на землеволодіння для негромадян РФ.

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Як повідомлялося, цього тижня офіційний Берлін закликав Росію повернути Україні анексований у 2014 році всупереч нормам міжнародного права український півострів Крим.

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