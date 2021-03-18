 В анексованому Криму почали діяти обмеження РФ на володіння землею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

В анексованому Криму почали діяти обмеження РФ на володіння землею

В анексованому Росією Криму набули чинності запроваджені президентом Володимиром Путіним обмеження на володіння землею для негромадян РФ.

Керч в анексованому Росією Криму - земля тут тепер також може належати лише громадянам РФ

Керч в анексованому Росією Криму - земля тут тепер також може належати лише громадянам РФ

Підписаний минулого року російським президентом Володимиром Путіним указ, який забороняє негромадянам РФ володіти земельними ділянками у більшій частині анексованого Росією Криму, набув чинності в суботу, 20 березня.

Обмеження чинне у 19 з 25 муніципальних утвореннях так званої "Республіки Крим" і 12 муніципальних утвореннях Севастополя. Йдеться передусім про ділянки у популярних прибережних регіонах: Ялті, Судаку та інших.

Водночас під заборону не потрапили такі міста, як Сімферополь, Джанкой, Красноперекопськ, а також, Білогорський, Красногвардійський та Первомайський райони півострова. Там володіти землею поки можуть усі охочі.

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Більшість власників відчуженої в Криму землі - українці

Путін підписав указ 20 березня 2020 року, однак наступний після цього рік відводився для того, аби переоформити право власності на близько 11,5 тисячі земельних ділянок, які зачіпали запроваджені Кремлем зміни. Власникам надавався вибір між самостійним продажем землі громадянам чи юридичним особам Росії та делегуванням цієї задачі російській адміністрації. В останньому випадку гроші від продажу мають бути переведені на рахунок власника відчуженої ділянки.

За даними адміністрації анексованого півострова, це рішення призведе до відчуження землі власників з 55 країн. Передусім - з України, територією якої, згідно з міжнародним правом, і є Крим, але також з Німеччини, Ізраїлю і навіть Австралії.

Київ ще минулого року висловив свій протест у зв'язку із рішенням російської влади. В Україні також пообіцяли подати на нього скарги до міжнародних судових інстанцій, аби домогтися визнання указу Путіна недійсним. Цей указ минулого року також засудила низка західних держав, зокрема Франція.

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