Франція засудила указ Путіна про заборону особам без громадянства РФ володіти землею у Криму

Франція засуджує указ президента Росії Володимира Путіна, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині Криму і Севастополя, заявило посольство Франції в Україні. Ідеться про указ президента РФ № 201 від 20 березня 2020 року, який забороняє особам без російського громадянства володіти землею на значній частині території анексованого Криму та міста Севастополя.

"Два заходи - примусовий призов (жителів Криму в армію РФ. - Ред.) і заборона іноземцям володіти землею в Криму, - вжиті російською владою з різницею в кілька днів, чудово ілюструють стратегію примусової інтеграції, яку Росія реалізує у Криму, і яка повністю протирічить нормам міжнародного права", - заявляє посольство Франції в Україні у Twitter у понеділок, 13 квітня.

"Після шести років незаконної анексії Криму Росією Франція зберігає тверду прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначили в посольстві.

20 березня 2020 року Путін підписав указ № 201, яким до переліку територій РФ, на яких "іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи" не можуть мати у власності земельні ділянки, включені окремі райони тимчасово окупованої території півострова Крим. Цим указом внесені зміни в затверджений указом Путіна від 9 січня 2011 року перелік прикордонних територій, на яких "іноземні громадяни, особи без громаднства та іноземні юридичні особи, не можуть володіти на праві власності земельними ділянками".

За даними, які наводяться на сайті держреєстрації і кадастру окупаційної влади в Криму, понад 11,5 тисяч земельних ділянок в Криму на вказаних в указі Путіна територіях належать "іноземцям". До власників нерухомості належать громадяни 55 країн (окрім РФ), серед них, зокрема, понад 12 тисяч громадян України, 570 громадян Білорусі, 355 громадян Німеччини.

Як відомо, у порушення норм міжнародного права у березні 2014 року Росія анексувала український Крим і визнала його суб'єктом федерації.