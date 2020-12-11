В Алупці, Ялті та Гурзуфі воду включатимуть по шість годин на день

Кримські міста Ялта і Алупка, а також ще 30 населених пунктів південного берега Криму - від Фороса до Гурзуфа - переходять з понеділка, 14 грудня, на погодинні графіки подачі води. Вода в ці населені пункти подаватиметься лише шість годин на добу, повідомили у Ялті в п'ятницю, 11 грудня.

Причиною таких обмежень у водопостачанні стало те, що Загірське і Щасливенське водосховища, що живлять південний берег Криму, обміліли, повідомляє агенція "Інтерфакс". Цілодобово забезпечувати водою будуть лише ті об'єкти в Ялті, які забезпечують життєдіяльність міста, а також соціально-значимі об'єкти. В Ялті по місту будуть розставлені 78 ємностей з водою об'ємом по 10 кубометрів кожна.

Проблема з водою у Криму

Дефіцит води спостерігався у Криму в 2019 і 2020 роках і, за прогнозами російського Федерального агентства водних ресурсів, може тривати в 2021 році. Жорсткі графіки подачі холодної води по годинах запровадили у серпні в Сімферополі і ще 39-ти населених пунктах поблизу нього (у більшості - шість годин на добу), гаряче водопостачання призупинено. Воду в вересні почали відключати ночами в курортній Алушті і сусідніх селищах. Наприкінці листопада Ялта припинила подавати воду ночами, а Севастополь запровадив режим підвищеної готовності.

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Уряд РФ в жовтні представив комплексний план забезпечення водопостачання анексованого Криму, загалом фінансування цих проєктів оцінюється в 48 мільярдів рублів.

До анексії Криму Росією в березні 2014 року близько 85 відсотків потреб півострова в прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Україна його перекрила та заявляє, що дніпровська вода повернеться на півострів лише в разі його деокупації.