 В Алупці, Ялті та Гурзуфі воду включатимуть по шість годин на день | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Алупці, Ялті та Гурзуфі воду включатимуть по шість годин на день

Криза з водою на анексованому Росією півострові посилюється: на південному березі Криму понад три десятки населених пунктів з 14 грудня отримуватимуть воду лише шість годин на день.

У Криму триває криза з питною водою

У Криму триває криза з питною водою

Кримські міста Ялта і Алупка, а також ще 30 населених пунктів південного берега Криму - від Фороса до Гурзуфа - переходять з понеділка, 14 грудня, на погодинні графіки подачі води. Вода в ці населені пункти подаватиметься лише шість годин на добу, повідомили у Ялті в п'ятницю, 11 грудня.

Причиною таких обмежень у водопостачанні стало те, що Загірське і Щасливенське водосховища, що живлять південний берег Криму, обміліли, повідомляє агенція "Інтерфакс". Цілодобово забезпечувати водою будуть лише ті об'єкти в Ялті, які забезпечують життєдіяльність міста, а також соціально-значимі об'єкти. В Ялті по місту будуть розставлені 78 ємностей з водою об'ємом по 10 кубометрів кожна.

Проблема з водою у Криму

Дефіцит води спостерігався у Криму в 2019 і 2020 роках і, за прогнозами російського Федерального агентства водних ресурсів, може тривати в 2021 році. Жорсткі графіки подачі холодної води по годинах запровадили у серпні в Сімферополі і ще 39-ти населених пунктах поблизу нього (у більшості - шість годин на добу), гаряче водопостачання призупинено. Воду в вересні почали відключати ночами в курортній Алушті і сусідніх селищах. Наприкінці листопада Ялта припинила подавати воду ночами, а Севастополь запровадив режим підвищеної готовності.

Читайте також: Три роки репресій проти кримських татар: у цифрах та статтях

Уряд РФ в жовтні представив комплексний план забезпечення водопостачання анексованого Криму, загалом фінансування цих проєктів оцінюється в 48 мільярдів рублів.

До анексії Криму Росією в березні 2014 року близько 85 відсотків потреб півострова в прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Україна його перекрила та заявляє, що дніпровська вода повернеться на півострів лише в разі його деокупації.

Дивитись відео 25:30

Вода в Крим та "істерика Росії" - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (30.10.2020)

Реклама

Докладно

Аби вступити до вишу, українським абітурієнтам потрібно скласти тест ЗНО

Платне ЗНО: що зміниться для українських абітурієнтів

В Україні хочуть надати можливість усім охочим складати додаткове зовнішнє незалежне тестування за власний кошт.  

Трубоукладальне судно Академік Черський, архівне фото

Відновилося прокладання "Північного потоку-2"

Трубоукладальне судно "Фортуна" 11 грудня продовжило прокладання трубопроводу "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  