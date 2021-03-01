Голова партії Меркель Армін Лашет вимагає повернути Крим Україні

Анексія Криму Росією та війна на Донбасі гальмують розвиток України, наголосив голова ХДС Армін Лашет на зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем.
Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet), який є головою правлячої в Німеччині консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), закликав до відновлення суверенітету України над півостровом Крим. Таку заяву Лашет зробив у четвер, 18 березня, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, що відбулася в Дюссельдорфі, повідомляє агенція новин dpa.
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З огляду на сьому річницю анексії Криму Росією Лашет наголосив, що анексія є порушенням міжнародного права,. Вона, як і конфлікт на Донбасі, істотно позначається на розвитку України. Голова ХДС також вказав на важливість забезпечення непохитного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі та необхідність "надати нової динаміки виконанню рішень, ухвалених у "нормандському форматі".
Армін Лашет наголосив, що Європа вкрай зацікавлена в стабільній, демократичній і економічно процвітаючій Україні. "Ми підтримуємо її на шляху розпочатих нею реформ, що полегшать шлях до європейської перспективи", - запевнив Лашет, цитує dpa.
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Український прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі з Арміном Лашетом також висловив сподівання на активну участь Німеччини в Кримській платформі, ініційованій Києвом для деокупації Криму, йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів України.
Крім того, під час візиту Шмигаля до Дюссельдорфа йшлося про пожвавлення економічної співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія. "Більшість німецьких інвесторів із суттєвим обсягом капіталовкладень в економіку нашої держави походить саме із землі Північний Рейн-Вестфалія", - зазначив Шмигаль. Також українську делагацію цікавив досвід економічної трансформації вугільних регіонів, успішно проведений у цій федеральній землі.
У телефонній розмові новий лідер ХДС Армін Лашет запевнив Володимира Зеленського, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини. А Зеленський зажадав амбітніше прописати інтеграцію України в ЄС.
Голова німецької правлячої партії ХДС Армін Лашет вважає, що ЄС має відкрити Україні європейську перспективу. Однак, за його словами, наразі це питаня не стоїть.
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За словами Дениса Шмигаля, пріоритетами українського уряду є посилення секторальної співпраці та поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС.