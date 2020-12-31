Новий глава ХДС Армін Лашет поговорив з Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС), прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом (Armin Laschet). Як повідомила ввечері п'ятниці, 22 січня, пресслужба українського президента, Зеленський став першим лідером, який переговорив із новим головою ХДС одразу після підтвердження результатів виборів у партії.

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"Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини", - йдеться в повідомленні. Зеленський, своєю чергою, наголосив, що такі запевнення з боку керівника німецьких консерваторів важливі "особливо в питанні досягнення миру на Донбасі", цитує пресслужба.

Україна в тексті коаліційної угоди в ФРН

Водночас Зеленський згадав і те, що "завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді з соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру". На тлі запланованих на вересень 2021 року виборів до Бундестагу Зеленський сказав: "Розраховуємо, що за Вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена".

Крім того, було обговорено можливість закріплення в тексті майбутньої коаліційної угоди європейської перспективи України. З огляду на це український президент висловив сподівання, що "формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбітний характер, включаючи закріплення європейської перспективи України".

Повідомляється також, що Зеленський запросив Лашета здійснити візит до України.

Лашет, своєю чергою, написав ввечері у п'ятницю у своєму Twitter, що обговорював з Зеленським, серед іншого, питання врегулювання конфлікту на Донбасі. "Дякую президента України за гарну розмову про відносини між нашими країнами, й дякую за Ваші привітання", - написав Лашет.

Нагадаємо, прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашета обрали головою правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз, до якого належить також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Обрання Лашета головою партії ще не означає, що він стане кандидатом від ХДС на посаду канцлера на парламентських виборах, що мають відбутися в Німеччині 26 вересня. Проте навіть якщо він не претендуватиме на посаду голови уряду ФРН, то матиме значний вплив на визначення кандидата. Лашет є союзником Меркель, яка цього року вже не братиме участі в виборчій кампанії.

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