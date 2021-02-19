Країни G7 засудили дії РФ з підриву суверенітету й цілісності України

Спроби Росії узаконити незаконну анексію Криму не знайдуть визнання, наголосили глави МЗС країн G7. Також вони засудили порушення прав людини, вчинені Росією на півострові, зокрема, проти кримських татар.
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки", а саме - Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії, США та верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки, одностайно засудили дії Росії, які тривають, щодо підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС країн G7, опублікованій у четвер, 18 березня.
"Сьогодні, через сім років після неприпустимої й незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо свою непохитну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначається в заяві.
"Ми рішуче засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити це не можуть знайти визнання і не знайдуть його", - наголосили глави зовнішньополітичних відомств.
Вони також засудили порушення прав людини, вчинені Росією на півострові, зокрема, проти кримських татар, та закликали РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх незаконно затриманих.
Також політики привітали ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для посилення зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму.
У цій й же заяві глави зовнішньополітичних відомств "виступили рішуче проти продовження Росією дестабілізації України, зокрема діяльності Росії в "певних районах Донецької та Луганської областей, нехтуючи її зобов'язаннями за Мінськими угодами".
"Шлях до миру - через повне виконання Мінських угод. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - підкреслили міністри.
Вони запевнили, що Велика сімка залишається повністю відданою реалізації санкцій і залишається на боці Україні у підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності з її міжнародно визнаними кордонами. "Крим є частиною України",- наголошується у документі.