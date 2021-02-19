Країни G7 засудили дії РФ з підриву суверенітету й цілісності України

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки", а саме - Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великобританії, США та верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки, одностайно засудили дії Росії, які тривають, щодо підриву територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС країн G7, опублікованій у четвер, 18 березня.

"Сьогодні, через сім років після неприпустимої й незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо свою непохитну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначається в заяві.

"Ми рішуче засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити це не можуть знайти визнання і не знайдуть його", - наголосили глави зовнішньополітичних відомств.

Вони також засудили порушення прав людини, вчинені Росією на півострові, зокрема, проти кримських татар, та закликали РФ виконати свої міжнародні зобов'язання, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх незаконно затриманих.

Також політики привітали ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для посилення зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму.

G7 про Донбас

У цій й же заяві глави зовнішньополітичних відомств "виступили рішуче проти продовження Росією дестабілізації України, зокрема діяльності Росії в "певних районах Донецької та Луганської областей, нехтуючи її зобов'язаннями за Мінськими угодами".

"Шлях до миру - через повне виконання Мінських угод. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - підкреслили міністри.

Вони запевнили, що Велика сімка залишається повністю відданою реалізації санкцій і залишається на боці Україні у підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності з її міжнародно визнаними кордонами. "Крим є частиною України",- наголошується у документі.

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