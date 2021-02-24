США закликали Росію припинити окупацію Криму

Сполучені Штати Америки заявляють про солідарність з Україною у зв'язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у п'ятницю, 25 лютого, на сайті посольства США в Україні.

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Блінкен назвав анексію Криму "нахабним запереченням сучасного міжнародного порядку" і додав: "ми стверджуємо наріжну істину: Крим – це Україна".

Він зауважив, що російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, що загрожує загальній світовій безпеці. Він також наголосив, що ці дії Кремля спричинили значні людські втрати. "Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму. Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та приватних помешканнях", - нагадав Блінкен.

Крім того, Росія витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації. Російські репресії призвели до постійного страху мешканців Криму, які не можуть вільно жити своїм життям, заявив держсекретар США.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України", - йдеться у заяві.

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Блінкен підкреслив, що санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. "США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму", - підкреслив Блінкен.

Він додав, що США вітають нову ініціативу України “Кримська платформа” та сподіваються на продовження співпраці з Україною і союзниками й партнерами щодо припинення окупації Росією Кримського півострова та її агресії на сході України.

Нагадаємо, що напередодні в ЄС заявили, що вітають дипломатичні зусилля України, спрямовані на відновлення її територіальної цілісності. Брюссель зазначив, що розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку відповідно до запровадженої політики невизнання.