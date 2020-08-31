МЗС України висловлює протест через обшуки і затримання кримських татар

Міністерство закордонних справ України у понеділок, 31 серпня, висловило протест через обшуки та затримання кримських татар в анексованому Росією Криму.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань жителів тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь", - сказано в ньому.

Київ вимагає від Росії негайного звільнення затриманих у понеділок у Криму чотирьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. "На сьогодні, РФ незаконно тримає за ґратами близько 100 українських громадян", зазначається в заяві зовнішньополітичного відомства України.

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"На жаль, на сьогодні постійні політично мотивовані переслідування та переслідування за релігійними ознаками майже на щоденній основі мають місце в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у заяві українського МЗС.

Також зазначається, що під час попередньої хвилі арештів в липні російською владою було затримано 7 кримських татар. У повідомленні підкреслюється, що "Росія системно застосовує репресивний апарат для переслідування і боротьби з журналістами, включаючи цивільних, і активістами, продовжує політику утиску всіх незгодних з окупацією, від якої особливо потерпають представники кримськотатарського народу".

Як заявила перша секретарка відділу із питань деокупації політичного директорату МЗС України Наталія Мудренко, такі дії "МЗС України завжди розглядає як системні утиски та переслідування нелояльно налаштованих до влади окупантів жителів Криму".

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Українські дипломати закликають міжнародне співтовариство продовжити активний захист прав і свобод жителів Криму та посилити тиск на Росію для припинення грубих порушень прав людини на анексованому півострові.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 серпня, зранку в Криму у кількох районах півострова російські правоохоронні органи провели ряд обшуків в будинках кримських татар.

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В результаті обшуків затримано журналіста "Кримської солідарності", кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова, активіста Айдера Аблякімова, Енвера Топчі та активіста, муедзина місцевої мечеті Ридвана Умерова. Як повідомляється, всіх затриманих відвезли до управління ФСБ в Сімферополі.

У представництві президента України в АР Крим назвали ці дії злочином і засудили переслідування громадян України.