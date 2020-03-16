 Анексія Криму: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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Анексія Криму: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини

У роковини депортації кримських татар у Європейському Союзі закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму та заявили про невизнання анексії півострова.

Обшук у кримських татар в анексованому РФ Криму у березні 2019 року

Обшук у кримських татар в анексованому РФ Криму у березні 2019 року

Європейський Союз закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму та не визнає незаконної анексії півострова. Відповідне повідомлення представництво ЄС в Україні опублікувало у соцільній мережі Twitter у понеділок, 18 травня.

"Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам'ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму", - наголошується в повідомленні.

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Порушення прав кримських татар

Речник ЄС з питань зовнішньої політики Петер Стано під час відеобрифінгу в Брюсселі 18 травня наголосив, що Європейський Союз виступає за моніторинг ситуації стосовно дотримання прав татар у Криму, а також - ситуації з правами людини на півострові загалом.

"На жаль, з часів незаконної анексії Кримського півострова Росією кримські татари все ще стикаються із залякуванням, судовими переслідуваннями", - цитує Стано інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що права кримських татар порушуються через закриття їхніх засобів масової інформації, заборону на діяльність Меджлісу та переслідування їхніх лідерів та членів кримськотатарської спільноти.

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Засудження Росії за репресії

Раніше цього дня міністри закордонних справ Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та України засудили агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатрського народу. Про це йдеться у спільній заяві дипломатів до 76-их роковин депортації кримських татар.

"Вшановуємо пам'ять численних безневинних жертв сталінської депортації кримськотатарського народу. Висловлюємо підтримку кримськотатарському народу в його боротьбі за свої права", - зазначили міністри у своїй заяві, у якій також наголосили на непорушності суверенітету та територіальної цілісності України.

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