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Кримські татари
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Кримські татари", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра
Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра
Перед новим міністром оборони стоїть завдання підвищити довіру суспільства до міністерства. Що відомо про Умєрова?
Політика
07.09.2023
7 вересня 2023 р.
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду
Чому Крим - не лише "море і чебуреки"? Чи зможе Україна знову перемогти на "Євробаченні"? Інтерв'ю DW з Джамалою.
Культура
13.05.2023
13 травня 2023 р.
28:08 хв.
Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан
Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан
Представниця президента України в Криму в інтерв'ю DW розповіла, чи можна звільнити Крим військовим шляхом.
Політика
02.11.2022
2 листопада 2022 р.
25:02 хв.
Алім Алієв: РФ масово роздає повістки кримським татарам
Алім Алієв: РФ масово роздає повістки кримським татарам
Що відомо про "часткову мобілізацію" в Криму, - розповів в інтерв'ю DW співзасновник "Крим-SOS" Алім Алієв.
Конфлікти
27.09.2022
27 вересня 2022 р.
Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"
Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"
Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією.
Конфлікти
01.04.2022
1 квітня 2022 р.
Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)
Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)
Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться репортаж DW.
Права людини
08.12.2021
8 грудня 2021 р.
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Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії
Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в репортажі DW.
Права людини
07.12.2021
7 грудня 2021 р.
10:01 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням
Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Суспільство
10.02.2022
10 лютого 2022 р.
Кримські татари - як більмо на оці путінської влади
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Права людини
06.09.2021
6 вересня 2021 р.
Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
12.03.2021
12 березня 2021 р.
Коментар: Республіка Крим у вигнанні
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
19.05.2016
19 травня 2016 р.
Коментар: Перемога Джамали - без політики не обійшлося
Андрій Бреннер
Коментар
15.05.2016
15 травня 2016 р.
Заборона Меджлісу - помилка Путіна
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
29.04.2016
29 квітня 2016 р.
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