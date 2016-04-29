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Кримські татари

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Кримські татари", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Новий міністр оборони України Рустем Умєров

Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра

Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра

Перед новим міністром оборони стоїть завдання підвищити довіру суспільства до міністерства. Що відомо про Умєрова?
Політика7 вересня 2023 р.
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Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Чому Крим - не лише "море і чебуреки"? Чи зможе Україна знову перемогти на "Євробаченні"? Інтерв'ю DW з Джамалою.
Культура13 травня 2023 р.28:08 хв.
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Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Представниця президента України в Криму в інтерв'ю DW розповіла, чи можна звільнити Крим військовим шляхом.
Політика2 листопада 2022 р.25:02 хв.
Російські військові рухаються з Криму до Херсонщини, 24 лютого

Алім Алієв: РФ масово роздає повістки кримським татарам

Алім Алієв: РФ масово роздає повістки кримським татарам

Що відомо про "часткову мобілізацію" в Криму, - розповів в інтерв'ю DW співзасновник "Крим-SOS" Алім Алієв.
Конфлікти27 вересня 2022 р.
Рефат Чубаров (фото з архіву)

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"

Рефат Чубаров: "Люди в Криму жахнулися наслідків війни"

Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував пропозиції щодо статусу Криму на переговорах України з Росією.
Конфлікти1 квітня 2022 р.
У сирійських таборах чимало жінок з дітьми, серед яких є й українки

Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок після повернення із Сирії (відео)

Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться репортаж DW.
Права людини8 грудня 2021 р.
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Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії

Що пережили українки-мусульманки в Сирії і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в репортажі DW.
Права людини7 грудня 2021 р.10:01 хв.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Лариса Денисенко - українська журналістка і правозахисниця

Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням

Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Суспільство10 лютого 2022 р.
Редактор FAZ Райнгард Везер

Кримські татари - як більмо на оці путінської влади

Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Права людини6 вересня 2021 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Стратегія деокупації Криму - документ з багатьма невідомими

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика12 березня 2021 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Коментар: Республіка Крим у вигнанні

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
19 травня 2016 р.
Андрій Бреннер

Коментар: Перемога Джамали - без політики не обійшлося

Андрій Бреннер
Коментар
15 травня 2016 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Заборона Меджлісу - помилка Путіна

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
29 квітня 2016 р.