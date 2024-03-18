Amnesty розповіла про злочини РФ в Криму за 10 років анексії

За роки анексії РФ намагалася змінити етнічний склад півострова та придушити українську й кримськотатарську спільноти, заявили в AI. Схоже, Росія бере такі методи за зразок для інших окупованих територій України.

Від початку окупації Криму у 2014 році Російська Федерація намагалася змінити етнічний склад півострова та придушити українську й кримськотатарську спільноти. Про це у понеділок, 18 березня, йдеться у заяві Amnesty International до десятих роковин анексії півострова.​

​​"Росія систематично намагалася викорінити українську та кримськотатарську національні ідентичності, перериваючи, обмежуючи й забороняючи використання української та ​​кримськотатарської ​​мов в освіті, медіа, під час національних святкувань та в інших сферах життя, пригнічуючи релігійні й культурні обряди, які не відповідають тим, що заохочуються Москвою", - зазначив дослідник Amnesty International по Україні Патрік Томпсон.

Як наголосив Томпсон, окупаційна влада також насильно переміщувала людей із Криму та перевозила туди російське цивільне населення. "​​Росія повинна припинити вдаватися до утисків і викорінення неросійських національних ідентичностей на територіях, окупованих нею, та припинити порушувати міжнародне гуманітарне право та право прав людини", - додав він.​

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Кінцева мета Росії - викорінення ідентичності та мови

В AI вказують й на те, що Росія намагалася легітимізувати свою окупацію й незаконну анексію Криму, впроваджуючи політики, спрямовані на пригнічення неросійських національних ідентичностей на всій території півострова.​

Зокрема, одразу ж після анексії, Росія запровадила власну шкільну навчальну програму в Криму, що "призвело до індоктринації та погроз переслідуваннями на адресу педагогічного персоналу, учнівства та батьків, які були з цим не згодні". Крім цього, росіяни незаконно впровадили на території півострова закони і практики, зокрема ті, що стосуються придушення права на свободу думки й мирних зібрань, культурних подій і релігійних обрядів.​

"​Роками ми били на сполох через утиски Росією прав людини в Криму. Минуло десятиліття, і ми можемо підсумувати, який вплив це мало на півострів, разом зі спробами РФ пригнітити неросійські національні ідентичності, зокрема українську та кримськотатарську культури", - зазначив Томпсон.

Також, за його словами, "викликає занепокоєння і те, що Росія, здається, бере такі методи за зразок для інших українських територій під окупацією".

​​Утиски свободи віросповідання​

Amnesty International також вказала на те, що ​​Росія жорстко обмежувала право на свободу релігії та віросповідання в Криму. З-поміж іншого, було запроваджене законодавство, згідно з яким молебні, проповідування та розповсюдження релігійних матеріалів поза спеціально відведеними для цього місцями чи без офіційного дозволу вважалося правопорушенням, що карається законом. Станом на 2023 рік, щодо окремих людей відкрили десятки адміністративних справ за "незаконну" місіонерську діяльність, з них більш ніж 50 людей отримали значні штрафи.​

​​Мусульманське населення Криму, більшість якого складає кримськотатарське населення, так зіштовхнулося з жорстокими репресіями, наголосили в Amnesty International. Так, російські силовики регулярно переривали п'ятничні молитви у кримських мечетях, перевіряючи паспорти усіх присутніх, проводили обшуки домівок у пошуках релігійної літератури. "Понад 100 кримських мусульман і мусульманок потрапили на лаву підсудних через необґрунтовані звинувачення в тероризмі й отримали тюремні терміни до 24 років, які вони відбувають у Росії", - наголошується в повідомленні AI.

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​​У квітні 2017 року Верховний суд РФ визнав Свідків Єгови "екстремістами" та заборонив цю релігію як в Росії, так і в окупованому Криму, унаслідок чого всі 22 громади на півострові були позбавлені реєстрації. Щонайменше 12 кримських Свідків Єгови засудили до шести років ув’язнення чи до більш суворого покарання.

Обмеження роботи ЗМІ

​​Незалежні ЗМІ й журналісти стали мішенню для де-факто влади, йдеться в заяві організації. Ще в березні 2014 року україномовні телеканали та радіостанції зняли з ефіру й замінили російськими медіа. Після анексії Росія зобов’язала всі ЗМІ в Криму протягом 10 місяців пройти перереєстрацію за російським законодавством і застерегла від "провокаційних дій". ​

​​Мішенню ставали ЗМІ кримськотатарською мовою: заявки на перереєстрацію популярного телеканалу ATR та інших відхиляли. Із часом телеканал ATR був вимушений переїхати на територію континентальної України та втратив можливіть мовити в Криму. "Доступ до онлайн-медіа, які вимушено покинули Крим, безпідставно блокували в Криму, без жодних судових дозволів", - додали у Amnesty International.

В організації закликали ​​Росію "негайно припинити всі порушення міжнародного гуманітарного права та права у сфері прав людини в Криму й на інших територіях України під окупацією". ​ ​