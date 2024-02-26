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Путін додав окуповані райони України до Південного ВО РФ

Дар'я Нинько | Валерій Сааков
26 лютого 2024 р.

Новим указом Володимир Путін відніс тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та Севастополь до Південного військового округу РФ.

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Плакат із зображенням Путіна, який намагається проковтнути Україну, на карнавалі в Дюссельдорфі 12 лютого 2024 року (архівне фото)
Плакат із зображенням Путіна, який намагається проковтнути Україну, на карнавалі в Дюссельдорфі 12 лютого 2024 року (архівне фото)Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Президент РФ Володимир Путін своїм указом затвердив новий військово-адміністративний поділ Російської Федерації, випливає з опублікованого у понеділок, 26 лютого, документа. Згідно з указом, тимчасово окуповані військами РФ території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, а також місто Севастополь в анексованому Криму тепер нібито належать до Південного військового округу Російської Федерації.

Південний військовий округ РФ, за версією російської влади, розташований в адміністративних межах Адигеї, Дагестану, самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" на території України, Інгушетії, Кабардино-Балкарії, Калмикії, Карачаєво-Черкесії, анексованих українського півострова Крим та міста Севастополь, Північної Осетії , Краснодарського та Ставропольського країв, Астраханської, Волгоградської, Ростовської областей РФ, а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей України.

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РФ розділена тепер на п'ять військових округів - відновлено Ленінградський і Московський

Крім Південного військового округу, згідно з оновленим указом Путіна, до військово-адміністративного поділу РФ входять також відновлені Ленінградський і Московський, а також Центральний і Східний військові округи Росії. Таким чином Путін скасував своїм указом рішення 2010 року, коли на базі Московського і Ленінградського округів був створений Західний військовий округ.

Зазначається, що указ набирає чинності 1 березня 2024 року - у десяту річницю офіційного початку військового вторгнення Росії в Криму: 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ схвалила звернення Путіна щодо дозволу на використання військ РФ на території України.

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