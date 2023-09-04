Умєров на чолі міноборони: що відомого про нового міністра

Нового міністра оборони України Рустема Умєрова президент Володимир Зеленський у четвер, 7 вересня, представив керівникам міноборони, Генштабу ЗСУ та відповідних підрозділів. Головним завданням міністерства український президент назвав підвищення довіри суспільства, адже "продовження оборони в повномасштабній війні потребує нового рівня прозорості". Напередодні Умєрова на посаду міністра призначила Верховна Рада. Що відомо про нового міністра, який до цього очолював Фонд держмайна України?

Біографія Рустема Умєрова тісно пов'язана з Кримом

Рустему Умєрову 41 рік. Він етнічний кримський татарин і мусульманин, одружений та виховує трьох дітей. Народився в Самарканді в Узбекистані, куди його сім’ю з кримської Алушти насильно депортували 1944 року. Після п’ятдесяти років років заслання родина Умєрових у 1990-х роках змогла повернутися на свою батьківщину - в Крим.

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Рустем Умєров за освітою фінансист, розпочав кар'єру у телекомунікаційній компанії, працював в інвестиційному бізнесі. Він є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Кілька років Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником колишнього голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а пізніше - його помічником-консультантом. У 2019 році він уже сам став народним депутатом від партії "Голос", у парламенті він активно займався питаннями, пов'язаними з правами людини та деокупацією Криму. Зокрема, він ініціював закон зі скасування вільної економічної зони Крим, за яким Україна не постачатиме питну воду на півострів до його повної деокупації.

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У 2020 році Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при РНБО, а також був обраний співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

Про відставку попередника Умєрова Олексія Резнікова з посади міністра оборони України говорили не один місяць Фото: Lyashonok Nina/Ukrinform/abacca/IMAGO

У лютому 2022 року Умєров увійшов до складу делегації України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України. Займався питаннями обмінів військовополоненими, звільнення політв'язнів, дітей та цивільних, а також евакуацією з тимчасово окупованих територій. За інформацією видання LB.ua, Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії в питаннях звільнення кримських політв'язнів та обміну військовополоненими з Росією.

Одним із викликів на посаді міністра оборони для Умєрова буде дотримання прав люди серед військовослужбовців, прокоментував у розмові з DW правозахисник Центру громадянських свобод Володимир Яворський. "Зараз це проблема. Оскільки він представник кримськотатарського народу, то може бути чутливим до порушення прав людини, зокрема військових, бо розуміє важливість цих речей. Адже зараз Росія порушує права кримських татар, і він не є до цього байдужим", - каже він.

Фонд держмайна під керівництвом Умєрова відновив малу приватизацію

З вересня 2022 року Рустем Умеров рік очолював Фонд державного майна України. Його діяльність на цій посаді оцінюють стримано-позитивно. "Під гарячої фази війни є обмежений попит на державні активи, але за цей рік Фонд все ж таки відновив малу приватизацію, яка була загальмована, змінював керівників держпідприємств, робив перевірки, аудити, намагаючись боротися з корупцією, тобто намагався покращити управління держпідприємствами, що знаходяться під його контролем", - охарактеризував роботу Фонд державного майна під керівництвом Умєрова консультант з корпоративного управління Дмитро Яблоновський.

Народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк так прокоментував роботу Умєрова у фонді в ефірі Radio NV: "Фонд держмайна ніколи не був мегареформаторською структурою. Це достатньо складний орган із тисячами підприємств, із тисячами інтересів. Але Рустем пройшов рік без жодного корупційного скандалу. Що, напевно, його характеризує не лише як порядну людину, але і як гарного менеджера".

Умєров непублічно займався адвокацією поставок західної зброї

Громадські активісти стверджують, що Рустем Умєров також був непублічно залучений і до постачання в Україну західного озброєння. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк відзначила, що він не один раз відвідував США з адвокаційними візитами на тему озброєння і добре знає, як працюють американські партнери. "Я була приємно вражена роллю Рустема в непублічній адвокації зброї для України. Він часто дуже тихо робив ті речі, які в міноборони України провалювалися протягом останніх півтора року. Рустем - один з небагатьох у владі, хто має цілісне стратегічне бачення, як має працювати сектор безпеки та оборони країни. Менеджер з практичним досвідом управління складними командами", - написала Каленюк на своїй сторінці у Facebook.

Умєрову приписують адвокацію постачання західних озброєнь Україні Фото: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Очільниця Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук вважає, що Умєров зможе суттєво наблизити Україну до НАТО. "Несподівано достойний кандидат на пост міністра оборони України, за якого точно буде не соромно і в контексті вступу до НАТО. Цивільний міністр, ефективний переговірник, з чудовою англійською, розумінням військових потреб через безпосереднє залучення до пошуків і постачань потрібних озброєнь. Те, що один з лідерів кримських татар, - теж, безумовно, важливий сигнал світу", - зауважила Гетьманчук.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Володимир Зеленський зупинив свій вибір на Умєрові, оскільки він має бездоганну репутацію та зарекомендував себе хорошим переговорником. "Він має зняти суспільну напругу і навести лад з закупівлями в мінобороні. Він проявив себе хорошим менеджером, він не конфліктний, не скандальний , його добре сприймають опоненти президентської команди. А найважливіше - що він себе проявив як переговорник, зокрема у турецьким керівництвом щодо підготовки зернової угоди, обміну полонених азовців. Кажуть, що у нього є прямі контакти з президентом Ердоганом. Також він зараз головний переговорник з мусульманськими країнами і комунікатор щодо постачання зброї", - сказав DW Фесенко.