Зеленський доручив Умєрову підвищити довіру до міноборони

Президент України Володимир Зеленський представив у четвер, 7 вересня, нового міністра оборони України Рустема Умєрова керівництву міністерства, генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) та відповідних підрозділів.

Під час виступу президент окреслив перелік завдань, які стоять перед новим міністром.

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Головне - довіра суспільства

Головним завданням міністерства Зеленський назвав підвищення довіри суспільства, адже "продовження оборони в повномасштабній війні потребує нового рівня прозорості".

"Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України", - сказав президент і наголосив на важливості оперативних реформ.

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Ключовий пріоритет - український воїн

Основним пріоритетом міністерства Зеленський назвав українського воїна. "Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього: від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших захисників", - наголосив президент.

Він додав, що міністерство має максимально полегшити бюрократичні перепони для військових шляхом оцифрування та скасування тих процедур, яких можна позбутися. "Кожна річ, яка може вберегти життя та здоров'я наших воїнів, має бути знайдена, поставлена українському війську", - наголосив Зеленський. За його словами, нова філософія у ставленні до захисників полягає в тому, що людина не є "витратним матеріалом". Він попросив Умєрова "берегти воїнів".

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Стратегічне завдання - інтеграція в НАТО

Зеленський також нагадав, що стратегічним завданням України є повноправна інтеграція в Північноатлантичний альянс. "Україна вже де-факто є членом НАТО і принаймні з нашого боку ми маємо зробити все, щоб де-юре ми були членами НАТО", - наголосив він.

Президент також закликав Умєрова забезпечити організацію нових міжнародних тематичних коаліцій.

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Умєров: Наш план - перемога

Умєров назвав своїми пріоритетами принцип "військовий - найвища цінність", посилення та розширення міжнародної коаліції, нульову толерантність до корупції та діджиталізацію, а також розвиток українського виробництва. "Чим більше Україна почне виробляти всередині країни, тим більше незалежності від зовнішніх факторів ми отримаємо", - сказав він.

Умєров наголосив, що планом міноборони є перемога, і запевнив, що "кожен метр та сантиметр української землі знову буде під українським прапором".

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