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Резніков: Україна отримала військової допомоги на $100 млрд

Олександр Куницький
3 вересня 2023 р.

Партнери України вже надали озброєння та військової техніки на 100 мільярдів доларів, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Нині головний пріоритет - посилення ППО, додав він.

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Олексій Резніков
Олексій РезніковФото: Sergei Supinsky/AFP

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Укрінформ", опублікованому у неділю, 3 вересня.

"Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - сказав він. Резніков уточнив, що в цю суму входить озброєння, військова техніка, набої, снаряди. Тільки США, за словами урядовця, надали допомоги в еквіваленті майже 60 мільярдів доларів.

Водночас левова частка бюджетних коштів міноборони витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації, додав Резніков.

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Резніков: F-16 в українському небі з'являться навесні

Нині, за словами міністра, для України в питанні озброєння першим пріоритетом є посилення протиповітряної оборони, зокрема сучасні зенітно-ракетні комплекси та авіація.

Резніков наголосив, що винищувачі F-16, передачу яких вже погодили, з'являться в українському небі навесні наступного року. "Я маю на увазі - вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", - нагадав він.

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Визначальні чинники для вступу до НАТО

Для побудови ж архітектури нової безпеки Україні потрібно вступити до НАТО, зауважив Резніков. При цьому рішення щодо запрошення і прийняття в НАТО ухвалюватимуть не за кількістю впроваджених стандартів НАТО, переконаний він. "Існує 1200 з чимось стандартів НАТО. І виявляється, що, по-перше, не всі стандарти НАТО потрібно мати. Наприклад, якщо ви не морська держава, то ви не повинні мати стандарти, пов'язані з флотом", - пояснив міністр.

Нині, за словами Резнікова, у Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО, що складає майже чверть від загальної кількості. "За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів. До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів. А є певні стандарти, які нам і не потрібно впроваджувати. Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська, - у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", - зазначив урядовець.

Тому, за словами Резнікова, визначальних чинників при запрошенні України до НАТО буде три. А саме, наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами, прозорі процедури забезпечення ЗСУ та спільне планування операцій.

Резніков: Рішення про відставку ухвалюватиме президент

Також міністр оборони прокоментував заяви щодо його можливої відставки з посади міністра: "Всі рішення стосовно МОУ та МЗС приймає президент. Все решта - це думки".

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Тоді як сам Резніков, імовірно, буде призначений послом до Великобританії.

НАТО й Україна вирішують про членство, а не Москва

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Олексій Резніков

Резніков: Україна отримала військової допомоги на $100 млрд

Конфлікти3 вересня 2023 р.
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