Резніков: Україна отримала військової допомоги на $100 млрд

Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Укрінформ" , опублікованому у неділю, 3 вересня.

"Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - сказав він. Резніков уточнив, що в цю суму входить озброєння, військова техніка, набої, снаряди. Тільки США, за словами урядовця, надали допомоги в еквіваленті майже 60 мільярдів доларів.

Водночас левова частка бюджетних коштів міноборони витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації, додав Резніков.

Читайте також: ЄС створить багатомільярдний фонд військової допомоги Україні

Резніков: F-16 в українському небі з'являться навесні

Нині, за словами міністра, для України в питанні озброєння першим пріоритетом є посилення протиповітряної оборони, зокрема сучасні зенітно-ракетні комплекси та авіація.

Резніков наголосив, що винищувачі F-16, передачу яких вже погодили, з'являться в українському небі навесні наступного року. "Я маю на увазі - вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", - нагадав він.

Читайте також: Зеленський і Байден хочуть прискорити постачання F-16

Визначальні чинники для вступу до НАТО

Для побудови ж архітектури нової безпеки Україні потрібно вступити до НАТО, зауважив Резніков. При цьому рішення щодо запрошення і прийняття в НАТО ухвалюватимуть не за кількістю впроваджених стандартів НАТО, переконаний він. "Існує 1200 з чимось стандартів НАТО. І виявляється, що, по-перше, не всі стандарти НАТО потрібно мати. Наприклад, якщо ви не морська держава, то ви не повинні мати стандарти, пов'язані з флотом", - пояснив міністр.

Нині, за словами Резнікова, у Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО, що складає майже чверть від загальної кількості. "За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів. До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів. А є певні стандарти, які нам і не потрібно впроваджувати. Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська, - у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", - зазначив урядовець.

Тому, за словами Резнікова, визначальних чинників при запрошенні України до НАТО буде три. А саме, наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами, прозорі процедури забезпечення ЗСУ та спільне планування операцій.

Резніков: Рішення про відставку ухвалюватиме президент

Також міністр оборони прокоментував заяви щодо його можливої відставки з посади міністра: "Всі рішення стосовно МОУ та МЗС приймає президент. Все решта - це думки".

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Тоді як сам Резніков, імовірно, буде призначений послом до Великобританії.