Рада призначила міністром оборони Умєрова

Верховна Рада України в середу, 6 вересня, призначила міністром оборони Рустема Умєрова. Як повідомляє народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, "за" проголосували 338 парламентарів.

"Всі фракції підтримали", - написав він у Telegram. Призначення міністра оборони відбувається за поданням президента України. Напередодні за поданням Володимира Зеленського Рада звільнила з цієї посади Олексія Резнікова.

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Він очолював міноборони з листопада 2021 року. Його заміну Зеленський обґрунтував тим, що міністерство "потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

За даними Железняка, Зеленський планує призначити Резнікова послом України у Великобританії. Офіційно ця інформація не підтверджена.

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Новий міністр оборони: хто такий Рустем Умєров

41-річний Умєров до призначення міністром був головою Фонду державного майна. Він - етнічний кримський татарин і мусульманин. Одружений, виховує трьох дітей. Має освіту фінансиста. Кар'єру розпочав у телекомунікаційній компанії, працював в інвестиційному бізнесі. Є співзасновником компанії ASTEM і благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Кілька років Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу та радником колишнього голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а пізніше - його помічником.

У 2019 році Умєров став нардепом від "Голосу". У парламенті займався питаннями, пов'язаними з правами людини та деокупацією Криму. Зокрема, ініціював закон зі скасування вільної економічної зони Крим, за яким Україна не постачатиме питну воду на півострів до його повної деокупації. У 2020 році Умєров увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополя, створену при Раді національної безпеки та оборони, а також був обраний співголовою міжфракційного об'єднання "Кримська платформа".

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