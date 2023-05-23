Кримські татари за національно-територіальну автономію Криму
Вікторія Власенко
22 хв. тому
Українські політики мають розглядати статус деокупованого Криму з огляду на універсальні демократичні цінності Європи, заявили представники кримськотатарського народу, виступаючи на конференції в Європарламенті.
https://p.dw.com/p/4RipY
Реклама
Після перемоги України у російсько-українській війні та відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів "утворення Автономна Республіка Крим і місто Севастополь підлягають трансформації у національну територіальну автономію, яка назавжди залишиться частиною незалежної України", і керуватиметься органами, визначеними українською конституцією. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час онлайн-виступу на конференції "Кримські татари після лютого 2022 року", яка відбулася у вівторок, 23 травня, у Брюсселі за ініціативи польської євродепутатки від групи консерваторів Анни Фотиги.
За словами Чубарова, корінні народи України: кримські татари, караїми та кримчаки, які проживають на території Криму, мають отримати "не декоративні, а реальні політичні, правові й економічні гарантії щодо свого збереження та розвитку". На думку політика, важливо, щоб на етапі "останніх приготувань України до вступу в ЄС українські політики усвідомлювали універсальні цінності й принципи демократії, аби на їхній основі говорити "про статус звільненого Криму в складі Української держави".
Чубаров також закликав світове співтовариство затвердити комплекс заходів, "які виключали б гіпотетичну можливість реваншу Москви" після завершення війни в Україні. Головним таким заходом, на його думку, є притягнення до відповідальності "військових і цивільних посадових осіб Росії, пропагандистів, інших злочинців зі складу збройних сил і окупаційних адміністрацій, винних у скоєнні насильства і вбивств на території України".
Президент України Володимир Зеленський вже віддав розпорядження розробити перші кроки для реінтеграції Криму після його звільнення від російської окупації, розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева, яка також взяла участь у конференції дистанційно. "Ми хочемо створити команду Криму, яка буде відновлювати територію півострова, буде тими кадрами, котрі працюватимуть у судових органах та органах адміністрації", - пояснила Ташева.
Щодо питання покарання за колабораційну діяльність жителів Криму на користь російської окупаційної влади, представниця українського президента наголосила, що відповідальність понесуть лише "ті, хто винен у скоєнні найтяжчих злочинів проти України та українських громадян, ті, хто займали управлінські посади в окупаційних адміністраціях, хто зрадили присягу, працювали у правоохоронних чи судових органах". "Частина людей підпаде під люстрацію на території півострова, іншим - немає чого переживати", - заявила Ташева.
Питання порушень прав кримських татар і ситуація з політичними в'язнями в Криму, як і ситуація з правами людини на всіх тимчасово окупованих Росією українських територіях, перебувають у постійному фокусі уваги ЄС, запевнив учасників конференції спецпредставник ЄС з прав людини Еймон Гілмор.
"Кримські татари стали першими жертвами російського варварства проти України, зазнавши жорстоких переслідувань від 20 лютого 2014 року. У лютому 2022 машина з переслідування кримських татар набрала ще більших обертів. Незаконні арешти, тортури, насильницькі зникнення політиків, активістів, журналістів, правозахисників і звичайних громадян, - це репресії, які здійснюють росіяни в Криму", - сказав Гілмор. При цьому він висловив переконання, що настане день, "коли представники кримських татари сидітимуть у цій будівлі як українські члени Єворопарламенту, займаючи своє місце у багатонаціональній родині народів Європи".
Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду