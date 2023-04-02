Данілов представив план з реінтеграції Криму

Представлений Олексієм Даніловим план, зокрема, передбачає покарання за колабораціонізм і державну зраду, видачу Росією усіх підозрюваних, відновлення прав українців і кримських татар, боротьбу з наслідками пропаганди.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов оприлюднив "12 кроків деокупації Криму" - перелік заходів кримінально-правого, адміністративного та іншого характеру, спрямованих на боротьбу з наслідками окупації Криму Росією після його звільнення. Цей план Данілов опублікував на своїй сторінці у Facebook у неділю, 2 квітня.

Серед цих кроків, зокрема, кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду, люстраційна оцінка рівня відповідальності та залученості конкретних осіб до діяльності окупаційних адміністрацій, обмеження прав таких осіб брати участь у виборах.

За пропозиціями секретаря РНБО, ті державні службовці, судді і правоохоронці, які після 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, але не підлягають кримінальній відповідальності, мають бути позбавлені державних пенсій і права подальшого працевлаштування в держорганах і органах місцевого самоврядування України.

Росія або її правонаступники мають видати всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах, зокрема воєнних: як громадян України, так і громадян РФ. Також передбачається створення документальної бази злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації.

"Громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін", - йдеться у шостому пункті плану.

Збудований РФ міст через Керченську протоку секретар РНБО пропонує демонтувати "з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків".

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Відновлення прав українців і кримських татар

План Данілова також передбачає відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів, негайне звільнення всіх громадян України, яких РФ переслідувала за політично вмотивованими ознаками з 2014 року, з відшкодуванням завданих моральних збитків.

Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, мають бути визнані нікчемними. Право власності на майно залишатиметься за громадянами України. "Якщо воно привласнене або націоналізоване окупантами - майно повертається власникам", - зазначив секретар РНБО.

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Боротьба з наслідками пропаганди

Данілов пропонує приділяти особливу увагу розслідуванню злочинів пропагандистів. А для боротьби з наслідками пропаганди - використовувати "досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках".

Зокрема, він хоче долучати "виявлені групи активної підтримки російської окупації" до громадських робіт з відбудови зруйнованих українських міст, процесів ексгумації та перепоховання жертв російської агресії.

Для боротьби з негативним міфотворенням і переписуванням історії з боку РФ, секретар РНБО пропонує перейменувати Севастополь у "Об‘єкт № 6", а пізніше, рішенням Верховної Ради, - надати місту іншу назву, можливо, Ахтіар.

Також він вважає за можливе встановити на п'єдесталі пам‘ятника затопленим кораблям у Севастополі пам’ятник "Російський військовий корабель іде на х**".

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