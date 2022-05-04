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Олексій Данілов

Олексій Данілов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Данілов".

З жовтня 2019 року Олексій Данілов обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України (РНБО). До цього серед іншого Олексій Данілов очолював Луганську облдержадміністрацію, був головою Луганської міської ради народних депутатів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов 04.05.2022

На думку Олексія Данілова, війна з Росією триває вже 30 років, а її гаряча фаза, яка почалася 24 лютого, не закінчиться в травні.

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.
Данілов заперечив причетність ЗСУ до вибухів на нафтобазі у Бєлгороді

Данілов заперечив причетність ЗСУ до вибухів на нафтобазі у Бєлгороді 01.04.2022

Інцидент у Бєлгороді є наслідком "накопичення протиріч" в Росії, стверджує секретар РНБО Олексій Данілов.
Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан

Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан 23.02.2022

Депутати затвердили введення надзвичайного стану по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де і так діє спеціальний режим.
В Україні ініціюють введення надзвичайного стану

В Україні ініціюють введення надзвичайного стану 23.02.2022

На території України, крім Донецької та Луганської областей, планують запровадити режим надзвичайного стану. Рішення має затвердити Верховна Рада України.

РФ звинувачує Україну в обстрілі прикордонного посту, Київ заперечує

РФ звинувачує Україну в обстрілі прикордонного посту, Київ заперечує 21.02.2022

За повідомленням російської ФСБ, снаряд з української території зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Київ назвав цю заяву провокацією.
РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі

РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі 18.02.2022

Олексій Данілов попереджає про загрозу провокацій на непідконтрольному Донбасі, як-то підриву будинків чи автобусів, щоб звинуватити в них Україну та для ескалації ситуації.

Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися

Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися 14.02.2022

Спершу на брифінгу з канцлером Німеччини, а згодом у відеозверненні до українців Володимир Зеленський закликав олігархів і нардепів, які вилетіли з України, повернутися до країни протягом доби.

Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями

Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями 14.02.2022

Після закритої наради у Верховній Раді секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наразі не бачить підстав для того, щоб говорити, що широкомасштабне вторгнення РФ може відбутися 16 чи 17 лютого.

РНБО ввела санкції проти телеканалу НАШ Мураєва

РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ" Мураєва 11.02.2022

Санкції запровадили на п'ять років на підставі подання СБУ, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру НАТО - ЗМІ

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру НАТО - ЗМІ 04.02.2022

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що одна з країн-учасниць заблокувала українську заявку про приєднання Об'єднаного центру з кібероборони НАТО. Повторну заявку зможуть розглянути лише через півроку.
Данілов: Виконання мінських угод знищить Україну

Данілов: Виконання мінських угод знищить Україну 01.02.2022

Секретар РНБО закликає до перегляду мінських угод і застерігає, що дотримуватися їх у такому вигляді, як вони є зараз, небезпечно для України.
Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення РФ - Данілов

Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення РФ - Данілов 01.02.2022

Секретар РНБО каже, що Росії знадобиться від трьох днів до тижня, щоби підготуватися до повномасштабного наступу на українську територію.

Зеленський: Влада контролює ситуацію, причин для паніки немає

Зеленський: Влада контролює ситуацію, причин для паніки немає 24.01.2022

Українська влада працює для повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання, заявив президент Володимир Зеленський. При цьому він запевняє українців, що причин для паніки немає.

РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов

РНБО має більше десятка кандидатів у олігархи - Данілов 13.01.2022

Закон про деолігархізацію запрацює в травні. Ні точної кількості, ні імен осіб, які потраплять до реєстру олігархів, секретар РНБО Олексій Данілов не назвав.
РНБО доручила уряду перевірити постачання озброєнь в армію з 2017 року

РНБО доручила уряду перевірити постачання озброєнь в армію з 2017 року 30.12.2021

Кабмін має провести аудит постачання озброєння та продуктів харчування Збройним силам України з 2017 року, повідомив Олексій Данілов. Також РНБО доричила вирішити питання вирівнювання зарплат військовослужбовців.

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