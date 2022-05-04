Олексій Данілов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олексій Данілов".

З жовтня 2019 року Олексій Данілов обіймає посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України (РНБО). До цього серед іншого Олексій Данілов очолював Луганську облдержадміністрацію, був головою Луганської міської ради народних депутатів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.