Данілова звільнили: що буде далі з РНБО?

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в РНБО та Службі зовнішньої розвідки. Чим обумовлена раптова зміна в керівництві цих важливих під час війни органів?

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 26 березня, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони України (РНБО). Натомість призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР). Замість нього СЗР керуватиме тепер Олег Іващенко, який раніше працював у головному розвідувальному управлінні міноборони та в генштабі. Відповідні укази президента розміщені на його офіційному сайті.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України й оновлення нашої державної системи на всіх напрямах буде продовжене", - сказав Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверенні.

Про якісь конкретні причини звільнення Данілова президент не сказав. Зеленський лише подякував Данілову за роботу й повідомив, що той переводиться на інший напрямок, не пояснивши, однак, на який саме.

П'ять років на чолі РНБО й неприємна історія зі спецпредставником КНР

Олексій Данілов став секретарем РНБО у 2019 році після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського та увесь цей час був відданим членом його команди. На цій посаді Данілов доклався до того, що РНБО розробляло та застосовувала санкції проти кримінальних авторитетів, контрабандистів, проросійських політиків і підконтрольних їм ЗМІ. Окрім цього, за рішенням РНБО було ініційовано створення реєстру олігархів.

Данілов регулярно коментував велике коло питань - починаючи від політичних і закінчуючи військовими - та зробив чимало контраверсійних заяв. "Через заяви та дії Данілова президентська команда тестувала реакції українського суспільства на ті чи інші ініціативи, - вважає політолог, доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Ігор Рейтерович.

Данілов: ми будемо свідками розпаду Росії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Але останнім часом, на його думку, Данілов дав кілька дуже невдалих інтерв'ю. У зв'язку з цим Рейтерович згадує історію з китайським спецпредставником. "Вона була дуже негативно сприйнята в Пекіні. Офіс президента мав продемострувати партнерам, що політичні наслідки будуть", - вважає Рейтерович. Як відомо, нещодавно під час телемарафону "Єдині новини" Олексій Данілов розкритикував пропозицію Китаю щодо мирних переговорів із Росією та невдало перефразував прізвище спецпредставника Китаю Лі Хуея.

За словами Рейтеровича, перезавантаження нині потребує і сама інституція РНБО, робота якої за Данілова була сконцентрована на невластивих для структури функціях. "РНБО це дорадчий орган, який має радити президенту в першу чергу щодо національної безпеки і оборони, а не внутрішньополітичних розбіжностей та боротьби", - каже Рейтерович.

Після звільнення з посади Олексій Данілов розмістив на своїй сторінці у Facebook пост зі словами вдячності своїй команді й президенту. "Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні та своєму народові в час миру і в час війни! Дякую Президентові України за довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!", - написав Данілов.

Новий секретар РНБО має більше зосередитись на війні

Політолог Володимир Фесенко припускає, що президентська команда зараз перезавантажує РНБО, аби цей орган зосередився на аналітичному супроводі реалізації безпекових угод, які Україна підписала вже з шістьма західними країнами. "За це буде відповідальна РНБО, і новий секретар цього органу Олександр Литвиненко для цього дуже підходить. Адже це справжній інтелектуал з потужними аналітичними здібностями, але в той же час знається на апаратній роботі", - сказав Фесенко в коментарі DW.

Олександр Литвиненко, новий секретар РНБО Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Литвиненко з 1998 по 2005 рік перебував на різних посадах Національного інституту стратегічних досліджень, а згодом працював у структурах Ради національної безпеки й оборони та СБУ, а з серпня 2021 році очолював Службу зовнішньої розвідки України. Є доктором політичних наук, заслуженим діячем науки й техніки України, держслужбовцем другого рангу та генерал-майором запасу.

Привертає до себе увагу той факт, що свою першу вищу освіту Литвиненко, який народився в Києві, отримав у Росії. В 1990-х роках він навчався в Інституті криптографії, зв'язку й інформатики академії Федеральної служби контррозвідки Росії на спеціальності "прикладна математика". У 2009 році Литвиненко закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство" та в 2013 році - Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.

"Олександр Литвиненко - це серйозне посилення експертно-аналітичної складової розробки концепцій, програми РНБО", - наголошує Рейтерович з огляду на досвід нового секретаря Ради національної безпеки й оборони.

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