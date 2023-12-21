Данілов про мобілізацію ще 500 тисяч: Непроста дискусія

За словами секретаря РНБО, за певний час постане необхідність залучити "певну кількість громадян" в ЗСУ.

Дискусії щодо питання мобілізації в Збройні сили України (ЗСУ) тривають, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов ввечері 20 грудня в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це питання було на порядку денному чотирьох засідань Ставки верховного головнокомандувача. "Президент нашої країни говорить про справедливість для того, щоб у нас не було явищ, коли одні захищають країну, а інші перебувають в інших точках планети, відпочивають на курортах. Включно з представниками влади", - каже Данілов.

За словами секретаря РНБО, міністерство оборони спільно з генеральним штабом ЗСУ пропонують своє бачення мобілізації, втім остаточне рішення мають ухвалювати депутати Верховної Ради.

"Непроста дискусія. Цифри, які називаються, - дійсно потрібні, за задумом наших військових для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію "сьогодні - на сьогодні", йдеться про те, що за певний період часу, швидше за все, можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян для захисту нашої країни", - наголосив Данілов.

Він додав, що для цього треба підготовка, а мобілізовані мають розуміти тривалість відпусток, їхній час і період ротації.

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Зеленський: Мобілізація пів мільйона коштуватиме 500 млрд грн

На пресконференції 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України вважає за необхідне мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей до лав ЗСУ.

На думку Зеленського, це "дуже серйозна цифра", і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок".

За його словами, військове керівництво працює над комплексним планом, а також знадобляться законодавчі зміни, щоб врахувати всі питання, зокрема щодо ротацій, відпусток, відряджень.

Крім того, Зеленський наголосив, що мобілізація такої кількості людей коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

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