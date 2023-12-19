Зеленський: Військові просять набрати ще пів мільйона людей
Військове командування України вважає за необхідне мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей до лав Збройних сил України і розробляє комплексний план з цього напрямку, заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції у вівторок, 19 грудня.
"Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту (людей - Ред.). Їх погляд був і вони запропонували на ставці мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей", - зазначив він.
Президент зауважив, що це "дуже серйозна цифра" і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок". Він виділив чотири основні складові, які вважає за необхідне прояснити: люди, справедливість, обороноздатність і фінанси.
"Що стосується людей - том мені потрібна конкретика. Що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, які кожного дня там, принаймні з тими, які два роки там захищають нашу державу", - зазначив Володимир Зеленський.
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Військові розробляють план
За словами президента, зараз військові працюють над комплексним планом, також, ймовірно, знадобляться законодавчі зміни, щоб врахувати усі напрями і питання, в тому числі, стосовно ротацій, відпусток, відрядження тощо.
"Тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації", - зауважив Володимир Зеленський.
Окремо він підкреслив, що такі масштабні мобілізаційні заходи "будуть коштувати Україні додаткові 500 мільярдів гривень. "Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів: а звідки гроші?" - наголосив президент.
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