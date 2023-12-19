Зеленський: Військові просять набрати ще пів мільйона людей

На переконання військових, до лав ЗСУ необхідно мобілізувати ще до пів мільйона людей, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, на це знадобиться 500 мільярдів гривень.

Військове командування України вважає за необхідне мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей до лав Збройних сил України і розробляє комплексний план з цього напрямку, заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції у вівторок, 19 грудня.

"Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту (людей - Ред.). Їх погляд був і вони запропонували на ставці мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей", - зазначив він.

Президент зауважив, що це "дуже серйозна цифра" і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок". Він виділив чотири основні складові, які вважає за необхідне прояснити: люди, справедливість, обороноздатність і фінанси.

"Що стосується людей - том мені потрібна конкретика. Що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю, що буде з тими хлопцями, які кожного дня там, принаймні з тими, які два роки там захищають нашу державу", - зазначив Володимир Зеленський.

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Військові розробляють план

За словами президента, зараз військові працюють над комплексним планом, також, ймовірно, знадобляться законодавчі зміни, щоб врахувати усі напрями і питання, в тому числі, стосовно ротацій, відпусток, відрядження тощо.

"Тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації", - зауважив Володимир Зеленський.

Окремо він підкреслив, що такі масштабні мобілізаційні заходи "будуть коштувати Україні додаткові 500 мільярдів гривень. "Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів: а звідки гроші?" - наголосив президент.

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