Умєров про мобілізацію: Очікуємо сприяння місцевої влади

В Україні слід змінити підходи до мобілізації, допомогти активізувати її може місцева влада, вважає міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр оборони України Рустем Умєров окреслив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад ключові напрями роботи з місцевою владою, повідомляє пресслужба міноборони в суботу, 16 грудня.

Зокрема він зауважив, що органи місцевого самоврядування можуть сприяти будівництву фортифікаційних споруд і відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. "Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", - сказав міністр.

Міноборони: Всі мусять бути навчені та підготовлені

Умєров додав, що необхідно "змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національного спротиву.

"Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені", - підкреслив він.

Умєров: Сільський голова може підписувати повістки

Міністр зокрема зауважив, що повістки мають право підписувати і голови сільських рад, пише "Укрфінорм". "Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою кабінету міністрів №352", - сказав Умєров.

За його словами, також опрацьовуються законодавчі зміни, що стосуються мобілізації.

Повістки у громадських закладах

Про те, що у питаннях мобілізації необхідні зміни на початку грудня заявляв і президент Володимир Зеленський. Відтоді в ЗМІ та соціальних мережах неодноразово повідомляли, що працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомати) почали вручати повістки у громадських закладах.

Зокрема, повістки роздавали у спортивних залах Ужгорода, Києва, Львова, Дніпра та інших міст. За даними місцевих ЗМІ, останніми днями працівники військкоматів почали перевіряти маршрутки Одеси, бари Кривого Рогу, торговельно-розважльні центри Івано-Франківська.

До роботи ТЦК долучилась СБУ

Напередодні представники Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ і ТЦК спільно провели перевірку в елітному київському ресторані "Веранда на Дніпрі".

"Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС і Міграційної служби проводять у столиці контрдиверсійні заходи безпеки", - прокоментували цю ситуацію в спецслужбі. Там зазначили, що перевірка громадських закладів триває вже третій день, перевіряються особи, які потенційно причетні до протиправної діяльності. За даними ЗМІ, при цьому представники ТЦК перевіряли військовозобов'язаних, які можуть порушувати правила військового обліку.

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