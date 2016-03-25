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Демобілізація

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Демобілізація", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

Поранений український військовий, Бахмут, березень 2023 року

"Я став кріпаком". Як військові звільняються зі служби

"Я став кріпаком". Як військові звільняються зі служби

Військові, які отримали поранення або захворіли, не завжди мають можливість звільнитися зі служби. Деталі - у статті DW.
Конфлікти29 червня 2023 р.
external

Як українські ветерани засновують бізнес

Як українські ветерани засновують бізнес

Як відкрити свою справу після демобілізації? Історії успіху колишніх військовослужбовців ЗСУ.
Суспільство9 травня 2023 р.09:32 хв.
Ukraine Donezk Ukrainischer Soldat an Grenzlinie

Порошенко запевнив, що мобілізованих в зоні АТО більше немає

Порошенко запевнив, що мобілізованих в зоні АТО більше немає

За словами Петра Порошенка, в зоні АТО відтепер перебувають лише воїни-контрактники.
Політика2 листопада 2016 р.
Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

Порошенко підписав указ про демобілізацію "шостої хвилі"

Порошенко підписав указ про демобілізацію "шостої хвилі"

Повернення звільнених військовослужбовців до родин розпочнеться вже у поточному місяці.
Політика26 вересня 2016 р.
Український військовослужбовець на Луганщині

Порошенко підписав указ про демобілізацію "п'ятої хвилі"

Порошенко підписав указ про демобілізацію "п'ятої хвилі"

Президент України Петро Порошенко звільнив в запас військовиків "п’ятої хвилі" часткової мобілізації.
24 червня 2016 р.
Мобілізація у Львові (архівне фото)

Україна демобілізує 45 тисяч військовослужбовців

Україна демобілізує 45 тисяч військовослужбовців

Порошенко підписав указ про демобілізацію так званої "четвертої хвилі" призовників.
25 березня 2016 р.
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