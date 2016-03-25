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Демобілізація
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Демобілізація", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
"Я став кріпаком". Як військові звільняються зі служби
"Я став кріпаком". Як військові звільняються зі служби
Військові, які отримали поранення або захворіли, не завжди мають можливість звільнитися зі служби. Деталі - у статті DW.
Конфлікти
29.06.2023
29 червня 2023 р.
Як українські ветерани засновують бізнес
Як українські ветерани засновують бізнес
Як відкрити свою справу після демобілізації? Історії успіху колишніх військовослужбовців ЗСУ.
Суспільство
09.05.2023
9 травня 2023 р.
09:32 хв.
Порошенко запевнив, що мобілізованих в зоні АТО більше немає
Порошенко запевнив, що мобілізованих в зоні АТО більше немає
За словами Петра Порошенка, в зоні АТО відтепер перебувають лише воїни-контрактники.
Політика
02.11.2016
2 листопада 2016 р.
Порошенко підписав указ про демобілізацію "шостої хвилі"
Порошенко підписав указ про демобілізацію "шостої хвилі"
Повернення звільнених військовослужбовців до родин розпочнеться вже у поточному місяці.
Політика
26.09.2016
26 вересня 2016 р.
Порошенко підписав указ про демобілізацію "п'ятої хвилі"
Порошенко підписав указ про демобілізацію "п'ятої хвилі"
Президент України Петро Порошенко звільнив в запас військовиків "п’ятої хвилі" часткової мобілізації.
24.06.2016
24 червня 2016 р.
Україна демобілізує 45 тисяч військовослужбовців
Україна демобілізує 45 тисяч військовослужбовців
Порошенко підписав указ про демобілізацію так званої "четвертої хвилі" призовників.
25.03.2016
25 березня 2016 р.
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