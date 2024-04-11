ВР зобов'язала уряд визначити процес ротації і демобілізації

Парламент зобов'язав уряд розробити законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації та звільнення зі служби військових. Також Кабмін має ухвалити нормативно-правові акти щодо виплат винагород військовим.

Верховна Рада України у четвер, 11 квітня, ухвалила постанову, якою зобов'язала Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд Ради законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військових під час воєнного стану, звільнення їх зі служби та щодо медико-соціальної реабілітації. Це випливає з фото документа, оприлюдненого у Telegram народним депутатом від фракції "Голосу" Ярославом Железняком.

За словами народного обранця, ініціативу підтримав 321 парламентар. Крім того, згідно з документом, Рада зобов'язала уряд розробити та ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану.

Зокрема, йдеться одноразову винагороду в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на лінії фронту, а також на території, контрольованій Росією. Цю суму пропонується виплачувати за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання таких бойових завдань.

Раніше 11 квітня Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт про мобілізацію в цілому. За словами Железняка, парламент підтримав документ в редакції профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема 31 погоджену ним правку включно з вилученням з тексту норми про демобілізацію.

Як пояснювали в міністерстві оборони, з огляду на загрози, ризики й оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ воліє врегулювати норми щодо демобілізації в окремому законопроєкті.

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