Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому

Ухвалення законодавчої ініціативи підтримали 283 нардепи, більшість з яких - від фракції "Слуги народу". Проти голосували нардепи з опозиційної "Євросолідарності".

Верховна Рада України 283 голосами у четвер, 11 квітня, підтримала законопроєкт про мобілізацію у другому читанні і в цілому. Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк та нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За словами Железняка, парламент підтримав документ в редакції профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема 31 погоджену ним правку включно з вилученням з тексту норми про демобілізацію. За цю правку проголосували 227 нардепів, 15 утрималися, 21 - "проти", повідомив Железняк.

Найбільше голосів за законопроєкт в цілому віддали парламентарі від провладної фракції "Слуги народу" - 192. Опозиційна "Євросолідарність" у повному складі не підтримала документ, 16 депутатів від "Голосу" голосували "за". За зміни до порядку проведення мобілізації висловилися двоє нардепів від "Батьківщини", 18 - з групи "Платформа за життя та мир", 16 - з "Відновлення", 12 - з групи "За майбутнє", 15 - з "Довіри" та ще 12 позафракційних парламентарів.

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Гончаренко наголосив, що не підтримав законопроєкт через положення про демобілізацію. Раніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав вилучення положення про демобілізацію з законопроєкту про мобілізацію.

За даними народної депутатки Мар'яни Безуглої, комітет це зробив за зверненням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За пропозицією Сирського, положення про демобілізацію мають розглянути окремо від урядового законопроєкту про мобілізацію.

Законопроєкт щодо змін до мобілізаційних заходів наприкінці грудня 2023 року вніс на розгляд парламенту уряд. Першу версію документу розкритикувала низка депутатів і посадовців. Зрештою Рада повернула документ Кабінету міністрів для доопрацювання. 7 лютого цього року оновлена версія урядового законопроєкту про мобілізацію була підтримана Верховною Радою у першому читанні.

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