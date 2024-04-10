ВР розглядає законопроєкт про мобілізацію в другому читанні

Перед початком розгляду законопроєкту про посилення мобілізації Рада вирішила заслухати Сирського, Баргилевича і Содоля. Ухвалення закону очікується 11 квітня.

Депутати Верховної Ради України розпочали на засіданні в середу, 10 квітня, розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Як повідомив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська солідарність", перед початком розгляду парламентарі вирішили заслухати головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля. Водночас ініціативу запросити в сесійну залу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова депутати не підтримали.

Читайте також:Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію певних категорій ув'язнених

Закону про мобілізацію до кінця дня не буде

Своєю чергою нардеп із фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що законодавці не зможуть до кінця дня схвалити в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, оскільки займатимуться розглядом відхилених комітетом поправок.

За його словами, розгляд ухвалених правок і остаточне голосування очікується в четвер, 11 квітня.

Як повідомлялося, раніше нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла підтвердила, що за зверненням Сирського, Умєрова та Шмигаля комітет виключив з законопроєкту норму про демобілізацію після певного строку служби. Як повідомила членкиня профільного комітету Ірина Фріз ("Євросолідарність), норму про звільнення з військової служби через 36 місяців виключили з тексту більшістю голосів.

Читайте також: Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації