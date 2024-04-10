Рада підтримала мобілізацію певних категорій ув'язнених

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає для ув'язнених можливість мобілізуватися. Водночас норми проєкту закону не стосуються тих, хто притягнений до відповідальності за тяжкі злочини.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11079-1, який передбачає доступ певних категорій ув'язнених до військової служби. Про це у середу, 10 квітня, повідомив нардеп від фракції "Європейської солідарності" та один з ініціаторів документу Олексій Гончаренко.

За його словами, законопроєкт підтримав 281 депутат. "Ухвалено за основу з доопрацюванням. Тобто буде ще друге читання", - написав він у Telegram.

Він наголосив, що у разі ухвалення буде надаватись можливість служити увʼязненим за нетяжкими статтями. "Засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки - не будуть мобілізовані", - зазначив він.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що на прохання військових із законопроєкту виключена можливість мобілізації засуджених, які порушували військову дисципліну, вчиняли злочини, пов’язані з виконанням військового обов’язку і злочини проти державності. За його словами, щодо цього законодавчого акту в парламенті не було активної опозиції, тож він сподівається на швидке ухвалення.

Малюська наголосив, що "є дуже багато, тисячі, ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями" і захищати країну. Водночас він додав, що не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до своїх підрозділів.