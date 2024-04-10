Безугла: Проєкт про мобілізацію передадуть Раді 10 квітня

Законопроєкт про мобілізацію внесуть на розгляд парламенту у другому читанні 10 квітня, повідомила нардепка Мар'яна Безугла. Вона підтвердила, що з тексту виключили норму про демобілізацію.

Законопроєкт про мобілізацію на розгляд Верховної Ради у другому читанні винесуть у середу, 10 квітня, повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. За її словами, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони завершив розгляд законодавчої ініціативи. "Завтра цю редакцію виносять в залу Верховної Ради України", - написала вона увечері у вівторок, 9 квітня, у Facebook.

Також вона підтвердила, що норму про демобілізацію після певного строку служби комітет виключив із законопроєкту за зверненням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Свої слова вона підкріпила фото документів звернення. За пропозицією Сирського, положення про демобілізацію розглянуть окремо від урядового закону про мобілізацію, йдеться в документі.

Міністр оборони, як випливає зі звернення, погодився з пропозицією Сирського та звернувся з відповідним листом до Кабінету міністрів. Уряд 9 квітня пропозицію прийняв, після чого Шмигаль звернувся до голови Ради Руслана Стефанчука з проханням підтримати позицію Сирського.

Як повідомила членкиня профільного комітету Ірина Фріз, норму про звільнення з військової служби через 36 місяців виключили з тексту більшістю голосів. "До прикінцевих положень додано Кабміну: розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення та медико-соціальної реабілітації", - зазначила вона у Facebook.

Окрім цього, як повідомила Фріз, були скасовані попередньо схвалені мотиваційні норми, а саме одноразова доплата у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на лінії фронту. Проте нардепи встановили на рівні закону виплату від чотирьох до 300 розмірів прожиткового мінімуму за знищене чи захоплене озброєння, додала Фріз.

Що ще передбачає проєкт закону

У документі врахована можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов’язаних, які підпишуть контракт з міноборони. Також він передбачає зарахування часу перебування у відпустках для догляду за дитиною до строку вислуги у військовому званні, надання щорічної відпустки частинами протягом календарного року у такий спосіб, що основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів.

Також у законопроєкті пропонується право на одноразову компенсацію 50 відсотків від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тисяч грн після першого року військової служби та ще 100 тисяч грн після другого, відсутність нарахування відсотків, штрафів та пені за користування кредитом та за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями для подружжя військових (за винятком кредитів на автомобілі та нерухомість). Крім того, пропонується надати право військовим протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

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"Мотиваційний пакет", за словами Фріз, також передбачає врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану, можливість пройти ВЛК дистанційно у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення.

Також у текст включена норма щодо додаткової 90-денної відпустки без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону із збереженням грошового забезпечення. Також проєкт закону встановлює розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 мільйонів, повідомила Фріз.

Комітет вирішив рекомендувати парламенту ухвалити проєкт закону про мобілізацію в цілому, наголосила Фріз. "За" відповідне рішення проголосували 13 членів, утримались - п'ять.

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