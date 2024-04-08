Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації

Комітет Ради під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб. Про це повідомив у понеділок, 8 квітня, голова комітету ВР Сергій Іонушас, який представляє фракцію "Слуга народу", у коментарі онлайн-виданню "Українська правда" (УП ).

"Сьогодні ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде", - запевнив Іонушас.

Які саме штрафи загрожують ухилянтам?

Натомість комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації, додав Іонушас. Так, згідно з пропозиціями комітету, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3400 до 5100 гривень, повторно або в особливий період - від 17000 до 22500 гривень.

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Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5100 до 8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень - для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи становитимуть від 17000 до 22500 гривень - для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових та юридичних осіб.

ВР розгляне законопроєкт уже невдовзі

Тим часом перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі УП уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом - після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000-85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду - 153 000-204 000 тисяч гривень, нагадує УП.