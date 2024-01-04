Мобілізація: в Раді почали розгляд законопроєкту з Залужним

До обговорення законопроєкту про мобілізацію на комітеті з нацбезпеки долучись головнокомандувач ЗСУ, начальник генштабу і міністр оборони.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у четвер, 4 січня, почав розглядати урядовий законопроєкт про мобілізацію.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали (головнокомандувач Збройних сил України Валерій. - Ред.) Залужний, (начальник генерального штабу ЗСУ Сергій. - Ред.) Шаптала та міністр (оборони Рустем. - Ред.) Умєров", - повідомив у Telegram голова провладної фракції "Слуга народу", член комітету Давид Арахамія.

За його словами, обговорення законопроєкту з командуванням ЗСУ і представниками міноборони триватиме кілька днів.

За даними народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, який подав альтернативний урядовому законопроєкт, документ докладно розглядатимуть в комітеті протягом найближчих трьох днів.

"Сьогодні на засіданні були Залужний та Умєров. Вони наголосили, що посилення мобілізації - це об'єктивна складова війни. Не буде посилення - не буде кому боронити державу. В той же час вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення", - написав він у Telegram.

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Критика законопроєкту про мобілізацію

Раніше перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко припустив, що через суперечливість деяких положень законопроєкт про мобілізацію змінять до компромісної версії.

Серед питань, які потребують уточнення, віцеспікер назвав фінансування мобілізації - щоб не вийшло, що кількість призовників збільшать, а наповнення бюджету податками через це зменшиться. Також він вбачає ризики у наданні занадто широких повноважень військкоматам для запровадження обмежень щодо "ухилянтів".

Про суперечність положень законопроєкту про мобілізацію Конституції перед цим заявив і уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "Якщо людина офіційно володіє будинком, ми не можемо їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший. Це прямо буде суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені безкінечно", - казав він.

На думку омбудсмена, захищаючись від Росії, Україна не може перетворитися "на щось подібне до РФ, коли в нас не будуть діяти ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець".

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