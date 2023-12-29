ГУР: Росія хоче посіяти розбрат в Україні через мобілізацію

Щоб підірвати єдність всередині України, Росія готує гібридні підривні кампанії, повідомляє розвідка. Вони будуть спрямовані на дискредитацію мобілізації, сприяння відтоку населення і розколи за регіональним принципом.

Наближені до Кремля російські аналітики пропонують вищому військово-політичному керівництву РФ організувати гібридні підривні кампанії в Україні, спрямовані, зокрема, на дискредитацію мобілізації, повідомило в п'ятницю, 29 грудня, головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Однією з ключових проблем для терористичного режиму в Москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей", - йдеться в повідомленні.

За твердженнями розвідників, росіяни нарікають на те, що в Україні немає протестів. Тож вони пропонують підірвати єдність українців через гібридні кампанії. Крім маніпулювання питаннями мобілізації, російські аналітики пропонують сприяти масштабному відтоку населення, а також інспірувати розколи за регіональним принципом, зазначають в ГУР.

"Пропоновані наративи: "південний схід воює за інтереси бандерівців", "Галичина без сепаратистів уже давно вступила б до ЄС", "у Києві не мобілізовують - всі гуляють і веселяться", - йдеться у повідомленні.

В Україні критикують законопроєкт про посилення мобілізації

Цього тижня, після заяв президента України Володимира Зеленського про те, що військове командування вважає за необхідне мобілізувати ще до пів мільйона людей, Кабінет Міністрів запропонував на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на посилення мобілізаційних заходів.

Ці пропозиції викликали шквал критики та звинувачень у відсутності комунікації з суспільством під час їхньої підготовки. Негативну оцінку законопроєкту давали як представники опозиційних парламентських партій, так і окремі посадовці, які вважаються провладними. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції.

Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що деякі пропозиції, зокрема, щодо "електронних повісток", були ініційовані не ЗСУ, адже в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб посилення мобілізації буде ефективнішим.

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