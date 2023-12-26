Уряд пропонує Раді посилити мобілізацію: що міняється

Крім зниження призовного віку до 25 років, пропонується посилити мобілізаційні заходи, запровадити електронні повістки, ввести відповідальність за неявку до військкомату та передбачити можливість демобілізації.

Кабінет міністрів України зареєстрував ввечері 25 грудня у Верховній Раді законопроєкт №10378 про зміни в питаннях мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Він передбачає виключення поняття військової строкової служби та звільнення всіх строковиків у запас. Натомість запроваджується курс базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах.

Призовний вік і підстави звільнення від призову

Вік призову на військову службу під час мобілізації знижується з 27 до 25 років.

З переліку висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) виключається висновок про "обмежену придатність" до військової служби.

Водночас пропонується встановити перелік тих, хто має право на відстрочку та звільнення від призову.

Право на відстрочку матимуть особи з інвалідністю І чи ІІ групи або ж тимчасово непридатні за станом здоров'я на термін до шести місяців.

Не підлягають призову студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти, ніж попередній за тим самим напрямом, а також докторанти. Також передбачена відстрочка для педагогічних працівників і наукових співробітників, якщо вони працюють на повну ставку.

Не призиватимуть тільки чинних народних депутатів і військовозобов’язаних в органах державної влади на посадах державної служби категорії "А", тоді як для категорій "Б" і "В" передбачається бронь для 50 відсотків.

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Посилення мобілізаційних заходів

Повістка про виклик до територіального центру комплектування (ТЦК, раніше - військкомат) може надсилатись через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту.

До участі в мобілізаційних заходах залучатимуться органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, підприємства, установи та організації - під час оповіщення та прибуття громадян до збірних пунктів і військових частин. До заходів рекрутингу - центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Національна поліція отримує додаткові повноваження у "здійсненні заходів" щодо оповіщення військовозобов'язаних і спільно з ТЦК може здійснювати адміністративне затримання та доставку до військкомату призовників, які порушили законодавство про мобілізацію.

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Відповідальність за неявку до військкомату

Всі військовозобов'язані повинні протягом 20 днів з дати продовження мобілізації прибути в ТЦК, незалежно від отримання повістки.

Для тих, хто ухиляється від взяття на військовий облік і проходження військової служби, пропонується встановити низку обмежень: заборонити проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмежити в праві керування транспортним засобом і отримання посвідчення водія, обмежити право розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмовити в підписанні кредитних договорів, зупинити отримання пільг і послуг від держави.

Демобілізація чинних військовослужбовців

Однією з новацій є можливість демобілізації під час воєнного стану військовим, які проходять службу за призовом. Це зможуть зробити ті, хто прослужив 36 місяців. Протягом двох років після демобілізації вони не підлягатимуть повторній мобілізації.

Військові не пізніше ніж через пів року безперервної участі у відсічі збройній агресії підлягають заміні для відпочинку та відновлення боєздатності за рішенням військового командування.

Військовим, звільненим з полону, якщо вони не звільнені в запас, дається можливість відпочити та пройти відновлення у додатковій відпустці зі збереженням зарплати протягом трьох місяців.

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