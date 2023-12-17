Буданов: Мобілізацію не може замінити рекрутинг

Рекрутинг до Збройних сил України (ЗСУ), який минулого місяця розпочало міністерство оборони, не забезпечить потреб у поповнені лав української армії, переконаний начальник головного управління розвідки міноборони (ГУР) Кирило Буданов.

"Для розуміння: сукупно Сили оборони України зараз - назву трошки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці, - один мільйон сто тисяч. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Треба відкидати навіть думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна", - наводить його слова державна агенція "Укрінформ" у неділю, 17 грудня.

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Буданов також зауважив, що всі, хто "хотів чи був готовий воювати", стали до лав ЗСУ в перші пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тож тепер гостро постало питання мотивації людей при мобілізації.

"На жаль, відповіді гарної тут не буде. Якщо не знайти для них мотивацію, то скільки б людей - примусово, не примусово, або згідно з якимись нормами законодавства ми б не загнали, - їхній коефіцієнт корисної дії буде майже нульовий. Що в принципі і відбувається останнім часом, це теж треба визнавати відверто", - наголосив керівник ГУР.

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Він додав, що зараз у Силах оборони "платять гарні гроші", але матеріальний чинник тепер "точно вже не перший" для людей, щоб іти в армію. "Тут потрібен і правильний соціальний діалог, і правильне обґрунтування, але просто словами це вже не вирішити", - переконаний Буданов.

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