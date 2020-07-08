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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військова повинність".
Військова повинність - визначений законом обов'язок громадян пройти служби у збройних силах своєї країни. Під військовою повинність розуміють визначений законом обов'язок громадян держави пройти обмежену в часі службу в збройних силах або інших офіційних силових формуваннях. Хто саме підпадає під закон про військову повинність у різних країнах врегульовано по-різному. Як правило, військова повинність поширюється лише на чоловіків. Виняток тут становлять лише кілька держав. В Україні питання військової повинності регулює закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецький Бундесвер найближчими роками лишатиметься армією, яка залучає значну кількість призовників. Таке рішення у ході коаліційних переговорів прийняли соціал-демократи і консерватори. Таким чином Німеччина продовжує протиставляти себе загальноєвропейській тенденції переходу до професійної армії.
Цього року Збройні сили ФРН – бундесвер – святкують півстолітній ювілей. Відразу після війни здавалося, що німці ніколи не візьмуть у руки зброї. Але часи мінялися й те, що раніше було неможливим, сьогодні вже реальність. Військова повинність стала для країни нормою життя, а німецькі солдати охороняють мир на Балканах і в Афганістані.