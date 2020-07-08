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Військова повинність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військова повинність".

Військова повинність - визначений законом обов'язок громадян пройти служби у збройних силах своєї країни. Під військовою повинність розуміють визначений законом обов'язок громадян держави пройти обмежену в часі службу в збройних силах або інших офіційних силових формуваннях. Хто саме підпадає під закон про військову повинність у різних країнах врегульовано по-різному. Як правило, військова повинність поширюється лише на чоловіків. Виняток тут становлять лише кілька держав. В Україні питання військової повинності регулює закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині заговорили про відновлення призову до війська

У Німеччині заговорили про відновлення призову до війська 08.07.2020

Повернути загальний військовий обов'язок? У ФРН розгорається дискусія про те, що краще - призивати молодих людей на обов'язкову військову чи на цивільну службу.
Відмова від призову в Україні: курс на меншу, але ефективнішу армію

Відмова від призову в Україні: курс на меншу, але ефективнішу армію 13.11.2019

Очільник міноборони України заявляє про плани відмовитися від призову і перейти на контрактну армію. Як оцінюють такі наміри військові оглядачі в Україні та у країнах НАТО?
Осінній призов в Україні: чому кількість призовників збільшили до 18 тисяч?

Осінній призов в Україні: чому кількість призовників збільшили до 18 тисяч? 05.10.2018

Цієї осені кількість призовників в Україні вирішили збільшити одразу на чотири тисячі. Але експерти заспокоюють - латати "дірки" на фронті ними не будуть.
Призов у армію: чому Швеція відновила військовий обов'язок (відео)

Призов у армію: чому Швеція відновила військовий обов'язок (відео) 22.08.2018

Через конфлікт на Сході України та анексію Криму деякі європейські країни повертаються до обов'язкової військової служби.

Військова повинність у Європі: через Крим і Донбас знову в тренді? (22.08.2018) 22.08.2018

Після анексії Криму та війни в Україні в Європі спалахнула дискусія про повернення до обов'язкової військової служби. Швеція вже це зробила. Дивіться, що думають про це молоді європейці.
Від списків ганьби до облав: військкомати у пошуках призовників

Від "списків ганьби" до "облав": військкомати у пошуках призовників 28.11.2017

30 листопада закінчується осінній призов. До лав ЗСУ та Нацгвардії заберуть понад 12 тисяч строковиків. При пошуку рекрутів військкомати використали нові методи, які налякали призовників та обурили правозахисників.
У Львові опублікували списки осіб, які ухиляються від призову

У Львові опублікували списки осіб, які ухиляються від призову 22.11.2017

Львівський обласний військовий комісаріат опублікував у соцмережі Facebook список із 15 тисяч осіб, що ухиляються від військової служби.

Меркель відкинула ідею повернення призову до Бундесверу

Меркель відкинула ідею повернення призову до Бундесверу 11.05.2017

Соратник Меркель по партії висунув пропозицію повернути загальний військовий обов'язок, щоб збройні сили знову були зрізом усього суспільства, а не лише його найбільш мілітаризованої частини.
Випускників військових кафедр призивають в українську армію для підстраховки

Випускників військових кафедр призивають в українську армію "для підстраховки" 13.01.2017

Генштаб ЗСУ готує "подушку безпеки" на випадок, якщо військові з весни масово розриватимуть контракти. На заміну контрактникам прийдуть офіцери запасу, які закінчили військові кафедри. Чи спрацює цей план?
Восени до українського війська призовуть 14 тисяч осіб

Восени до українського війська призовуть 14 тисяч осіб 26.09.2016

Майже вісім тисяч призовників буде направлено до ЗСУ. Ще п'ять тисяч - до Національної гвардії.
В Україні стартував призов: до армії заберуть 8 тисяч чоловіків

В Україні стартував призов: до армії заберуть 8 тисяч чоловіків 05.05.2016

У міноборони стверджують, що солдати строкової служби не беруть участі в АТО.
Литва вирішила подовжити тимчасовий обов'язковий призов до армії

Литва вирішила подовжити тимчасовий обов'язковий призов до армії 14.03.2016

Рада нацбезпеки Литви вирішила зняти п'ятирічне обмеження на відновлення обов'язкового призову до армії. Обсяги призову також планують збільшити.
У Швеції пропонують повернути загальний військовий обов'язок

У Швеції пропонують повернути загальний військовий обов'язок 10.01.2016

Призовники, на думку міністерки оборони Швеції, могли б допомогти міграційній службі впоратися з напливом біженців. За відновлення призову виступають і військові країни.
Альтернативна служба в Німеччині: скорочення, а потім зникнення?

Альтернативна служба в Німеччині: скорочення, а потім зникнення? 04.11.2009

За планами нового уряду, військова повинність у ФРН буде скорочена до півроку. Отже, коротшою стане й альтернативна служба. Це дуже непокоїть гуманітарні організації і ставить під загрозу існування такого виду служби.
Військова повинність відходить у минуле

Військова повинність відходить у минуле 05.11.2005

Німецький Бундесвер найближчими роками лишатиметься армією, яка залучає значну кількість призовників. Таке рішення у ході коаліційних переговорів прийняли соціал-демократи і консерватори. Таким чином Німеччина продовжує протиставляти себе загальноєвропейській тенденції переходу до професійної армії.
50 років бундесверу

50 років бундесверу 11.06.2005

Цього року Збройні сили ФРН – бундесвер – святкують півстолітній ювілей. Відразу після війни здавалося, що німці ніколи не візьмуть у руки зброї. Але часи мінялися й те, що раніше було неможливим, сьогодні вже реальність. Військова повинність стала для країни нормою життя, а німецькі солдати охороняють мир на Балканах і в Афганістані.