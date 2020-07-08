На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військова повинність".

Військова повинність - визначений законом обов'язок громадян пройти служби у збройних силах своєї країни. Під військовою повинність розуміють визначений законом обов'язок громадян держави пройти обмежену в часі службу в збройних силах або інших офіційних силових формуваннях. Хто саме підпадає під закон про військову повинність у різних країнах врегульовано по-різному. Як правило, військова повинність поширюється лише на чоловіків. Виняток тут становлять лише кілька держав. В Україні питання військової повинності регулює закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.