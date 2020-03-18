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Військкомат

Військовий комісаріат – орган військового управління в Радянському Союзі. Ця структура збереглася в багатьох постраданських країнах, у тому числі й в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "військкомат". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На час карантину військкомати призупинили призов на військову службу

На час карантину військкомати призупинили призов на військову службу 18.03.2020

В Україні військові комісаріати призупинили виклик призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Вони також мають організовувати протиепідемічні заходи.

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (21.11.2019) 21.11.2019

Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу, перейшовши на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову і коли перестануть вручати повістки?
Від списків ганьби до облав: військкомати у пошуках призовників

Від "списків ганьби" до "облав": військкомати у пошуках призовників 28.11.2017

30 листопада закінчується осінній призов. До лав ЗСУ та Нацгвардії заберуть понад 12 тисяч строковиків. При пошуку рекрутів військкомати використали нові методи, які налякали призовників та обурили правозахисників.
Ноу-хау четвертої хвилі мобілізації

"Ноу-хау" четвертої хвилі мобілізації 13.02.2015

Через ухиляння чоловіків від мобілізації військкомати вдаються до неординарних методів сповіщення. На Львівщині "втікачів" розшукують на роботі, на біржі праці і навіть зупиняють на дорогах. Матеріал DW.
Не хочу бути зрадником, або Як мобілізують на Харківщині

"Не хочу бути зрадником", або Як мобілізують на Харківщині 08.08.2014

Чимало зголошуються добровольцями, але чимало таких, хто спантеличений мобілізаційною повісткою. Кореспондентка DW провела день в одному з військкоматів у Харківській області.
Що заробляють українські військовослужбовці у зоні АТО: де-юре та де-факто

Що заробляють українські військовослужбовці у зоні АТО: де-юре та де-факто 06.08.2014

Уряд запевняє, що ситуація з забезпеченням технікою, засобами захисту, зброєю учасників АТО поступово поліпшується. Але держава має виконати перед бійцями ще багато фінансово-соціальних зобов'язань.
Часткова мобілізація: чи доведеться воювати українським студентам?

Часткова мобілізація: чи доведеться воювати українським студентам? 26.07.2014

Третя хвиля мобілізації не передбачає призов студентів і аспірантів. Однак повістки до військкомату вже почали отримувати навіть ті українські студенти, які навчаються за кордоном.
В українських військкоматах не бракує добровольців

В українських військкоматах не бракує добровольців 03.03.2014

Українські чоловіки готові воювати. У військкоматах у Києві у понеділок, 3 березня, охочих стати до армійських лав не бракувало.