Військкомат

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Військовий комісаріат – орган військового управління в Радянському Союзі. Ця структура збереглася в багатьох постраданських країнах, у тому числі й в Україні.
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Міноборони України планує у майбутньому відмовитися від обов’язкового призову на строкову службу, перейшовши на повністю контрактне військо і стандарти НАТО. Які ризики і шанси відміни призову і коли перестануть вручати повістки?