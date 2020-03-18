Військкомат

Військовий комісаріат – орган військового управління в Радянському Союзі. Ця структура збереглася в багатьох постраданських країнах, у тому числі й в Україні.

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