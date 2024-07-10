Уряд України спростив процедуру формування повісток

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою спростив територіальним центрам комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) процедуру формування повісток, повідомляє в середу, 10 липня, міністерство оборони України.

"Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру", - йдеться у повідомленні.

У міноборони кажуть, що раніше ТЦК вручну виписували повістки, що займало багато часу та ресурсів, а зміни значно зменшать паперове навантаження на них і централізують процес друку повісток. "Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг". Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - зазначили в міністерстві.

Міноборони: спосіб вручення повісток не змінився

Там запевнили, що спосіб оповіщення військовозобов'язаних не змінився - повістки й надалі будуть вручати особисто або надсилати поштою.

За даними джерел "Української правди " в уряді, проєкт постанови внесли на засідання Кабміну з голосу та ухвалили на засіданні 9 липня.

Як повідомлялося, міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" 18 травня - у день набуття чинності нового закону про мобілізацію, який зобов'язує до 16 липня включно оновити свої військово-облікові дані. У міноборони наголошували, що застосунок дає можливість оперативного оновлення даних і доступу до інформації в реєстрі "Оберіг". З 17 липня ТЦК матимуть право надсилати повістки поштою з повідомленням про вручення на адресу місця реєстрації або проживання.