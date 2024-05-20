Роботодавці також можуть вручати повістки - міноборони

Роботодавці також можуть вручати військовозобов'язаним повістки щодо необхідності прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомили у міноборони України.

Роботодавці також можуть видавати військовозобов'язаним повістки щодо необхідності прибути до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Про це у своєму відеозверненні у неділю, 19 травня, нагадав речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Відповідно до положень "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", затвердженого постановою Кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК", - зазначив він.

Також він нагадав, що із законом, кожен чоловік віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ. "Наразі військово-обліковими документами є: для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних і резервістів - військовий квиток", - додав Лазуткін.

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У червні з'явиться електронний військовий квиток

Дмитро Лазуткін в ефірі єдиного телемарафону у понеділок повідомив про те, що вже влітку українцям стане доступний електронний військовий квиток. Цю можливість вони отримають після запуску повноцінної версії застосунку "Резерв+".

"Повноцінна версія (застосунку "Резерв+" - Ред.) буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код також. Процес іде, всі моменти, які пов'язані з неточністю або незручністю, вирішуються", - заявив він.

За його словами, електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги. "Зважаючи на те, що військово-облікові документи мають носити всі військовозобов'язані, починаючи з 18 травня, і оновити дані мають всі протягом 60 днів, за цей час з'явиться електронний документ у "Резерві+", який можна буде показати представникам поліції, ТЦК СП або прикордонної служби у разі вимоги", - зазначив Лазуткін.

Новий закон про мобілізацію набув чинності

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Протягом 60 днів (до 16 липня включно) всі військовозобов'язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Це можна буде зробити в територіальних центрах комплектування (ТЦК), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті у мобільному додатку "Резерв+".

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав низку законів, що безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Зокрема, він схвалив закон про посилення відповідальності за порушення мобілізації. Відтепер штрафи за порушення правил військового обліку в особливий період становитимуть 17 тисяч - 22,5 тисячі гривень. Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану - від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.