ТЦК про мобілізацію далекобійників: Такі ж українці, як інші

Закарпатський ТЦК пояснив, що на кордоні не завжди є можливість перевірити всі дані на місці, тому якщо громадянин вважає, що не підлягає мобілізації, то повинен мати при собі відповідні документи.

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відреагував на заяву Асоціації міжнародних автоперевізників, що водіїв на кордоні силоміць знімають з рейсів і мобілізують.

"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші", - відповіли в ТЦК.

Там пояснили, що під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах (КПП) не завжди є можливість перевірити на місці всі військово-облікові дані, якщо чоловіки завчасно не подбали про наявність при собі відповідних документів. "У таких випадках військовозобов'язаним пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних", - йдеться у повідомленні.

У військкоматі продовжили, що чоловіки, які вважають, що не підлягають мобілізації, мусять мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують законне право на відстрочку, зняття з військового обліку чи бронювання. "Наголошуємо, що система "Шлях" не має нічого спільного з військовим обліком", - додали в ТЦК.

Наостанок там нагадали, що в країні триває війна, і "перемогти можна тільки об'єднавшись та спрямувавши всі свої зусилля на боротьбу", та закликали громадян самостійно і вчасно оновлювати свої військо-облікові дані.

Водіїв фур знімають з міжнародних рейсів і мобілізують - асоціація

29 квітня Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила звернення до міністерств оборони та інфраструктури, поскаржившись, що в Закарпатській області на КПП "Нижні Ворота" декількох водіїв силоміць доставили в ТЦК, обіцяючи перевірити документи та відпустити, але після проходження військово-лікарської комісії відправили на полігон.

Там заявили , що зв'язок з такими водіями майже одразу зникає, а вантажівки з товарами тим часом стоять на трасі. "Людина має знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи ні", - сказав президент асоціації Леонід Костюченко.

В Закарпатському ТЦК відповіли, що вантажівки залишають під наглядом правоохоронців. В уряді на звернення публічно не реагували.

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