ТЦК про мобілізацію далекобійників: Такі ж українці, як інші

ТЦК про мобілізацію далекобійників: Такі ж українці, як інші30 квітня 2024 р.
Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відреагував на заяву Асоціації міжнародних автоперевізників, що водіїв на кордоні силоміць знімають з рейсів і мобілізують.
"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші", - відповіли в ТЦК.
Там пояснили, що під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах (КПП) не завжди є можливість перевірити на місці всі військово-облікові дані, якщо чоловіки завчасно не подбали про наявність при собі відповідних документів. "У таких випадках військовозобов'язаним пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних", - йдеться у повідомленні.
У військкоматі продовжили, що чоловіки, які вважають, що не підлягають мобілізації, мусять мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують законне право на відстрочку, зняття з військового обліку чи бронювання. "Наголошуємо, що система "Шлях" не має нічого спільного з військовим обліком", - додали в ТЦК.
Наостанок там нагадали, що в країні триває війна, і "перемогти можна тільки об'єднавшись та спрямувавши всі свої зусилля на боротьбу", та закликали громадян самостійно і вчасно оновлювати свої військо-облікові дані.
Водіїв фур знімають з міжнародних рейсів і мобілізують - асоціація
29 квітня Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила звернення до міністерств оборони та інфраструктури, поскаржившись, що в Закарпатській області на КПП "Нижні Ворота" декількох водіїв силоміць доставили в ТЦК, обіцяючи перевірити документи та відпустити, але після проходження військово-лікарської комісії відправили на полігон.
Там заявили, що зв'язок з такими водіями майже одразу зникає, а вантажівки з товарами тим часом стоять на трасі. "Людина має знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи ні", - сказав президент асоціації Леонід Костюченко.
В Закарпатському ТЦК відповіли, що вантажівки залишають під наглядом правоохоронців. В уряді на звернення публічно не реагували.
Читайте також: У ЗСУ заявили про черги охочих оновити свої дані в ТЦК