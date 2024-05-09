Рада запровадила нові покарання для порушників мобілізації

З законопроєкту про посилення відповідальності за порушення правил обліку та мобілізації прибрали "багато негативних норм", натомість внесли обіцяні пом'якшення.

Верховна Рада України ухвалила в четвер, 9 травня, в цілому законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності за порушення мобілізації.

"За" проголосували 256 народних депутатів. "Об'єктивно, всі зміни, які обіцяв комітет (з питань правоохоронної діяльності. - Ред.) внести про пом'якшення - зробили. Багато негативних норм прибрали", - запевнив у Telegram нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Покарання ухилянтів: без тюрми, але зі штрафами

Наразі на сайті парламенту ще не оприлюднили остаточну версію закону.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема за відмову від проходження медичного огляду, передбачалась кримінальна відповідальність - від трьох до п'яти років тюрми. Втім профільний комітет виключив це положення.

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Натомість комітет визначив розмір штрафів: за порушення правил військового обліку в особливий період - від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень, а за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану - від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.

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