Скасування статусу обмежено придатний: закон набув чинності

З 4 травня військово-лікарські комісії можуть видавати рішення лише про придатність чи непридатність до військової служби. Громадяни зі статусом "обмежено придатний" мають протягом 9 місяців повторно пройти ВЛК.

Закон, що скасовує статус "обмежено придатний до військової служби " в Україні, набув чинності в суботу, 4 травня.

Тепер громадяни, які мають статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом 9 місяців - до 4 лютого 2025 року, та отримати новий статус - "придатний" або "непридатний".

Військові, яких ВЛК визнає непридатними, будуть звільнені зі служби, придатними - продовжать її.

Військовозобов'язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, придатними - зможуть проходити службу.

Як розповіли напередодні в департаменті охорони здоров'я міністерства оборони, визнаних придатними ділитимуть на кілька категорій: 1) повністю придатні; 2) придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), територіальному центрі комплектування (ТЦК), частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах (ДШВ), морській піхоті, силах спеціальних операцій (ССО), підрозділах спеціального призначення; 3) придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ); 4) придатні для виконання специфічних завдань.

Як пише "Армія.Info", для непридатних будуть, зокрема, такі категорії: 1) непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку; 2) тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення; 3) непридатний з переоглядом через 6-12 місяців.

Рішення ВЛК діятиме рік, після чого його переглядатимуть.

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня

18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію.

Протягом наступних 60 днів всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають уточнити свої дані для ТЦК - безпосередньо у військкоматі, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті, який запустять також з 18 травня.

Такі дані повинні оновити і українці за кордоном. У зв'язку з цим чоловікам мобілізаційного віку тимчасово призупинили надання консульських послуг.