МО: придатних до військової служби ділитимуть на 4 категорії

У зв'язку зі скасування статусу "обмежено придатний" до військової служби розробляються нові статуси військовозобов'язаних. Зокрема, з'являться придатні для виконання специфічних завдань.

Міністерство оборони України розробляє нові критерії для визначення категорій придатності до військової служби. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в п'ятницю, 26 квітня.

4 травня набере чинності закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби та залишається лише "придатний" чи "непридатний". Для зміни статусу необхідно буде протягом дев'яти місяців повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як розповіла Сухорукова, за результатами проходження ВЛК придатних розділять на чотири категорії залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в Десантно-штурмових військах (ДШВ), морській піхоті, Силах спеціальних операцій (ССО), підрозділах спеціального призначення;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

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Оновлені критерії придатності до служби містять кілька тисяч діагнозів

Відповідні зміни розробили два тижні тому і нині вони проходять погодження. "Над редакцією змін працювала велика група людей - міноборони, командування медичних сил, міністерство охорони здоров'я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість", - розповіла Сухорукова.

За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, і у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні. "Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною", - пояснила вона.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня.