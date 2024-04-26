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МО: придатних до військової служби ділитимуть на 4 категорії

Олександр Куницький
26 квітня 2024 р.

У зв'язку зі скасування статусу "обмежено придатний" до військової служби розробляються нові статуси військовозобов'язаних. Зокрема, з'являться придатні для виконання специфічних завдань.

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Військові
Придатних до військової служби чоловіків розділять на чотири категорії Фото: Iryna Ukhina/DW

Міністерство оборони України розробляє нові критерії для визначення категорій придатності до військової служби. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в п'ятницю, 26 квітня.

4 травня набере чинності закон, яким скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби та залишається лише "придатний" чи "непридатний". Для зміни статусу необхідно буде протягом дев'яти місяців повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як розповіла Сухорукова, за результатами проходження ВЛК придатних розділять на чотири категорії залежно від ступеня функціональності:

  • придатні (повністю);
  • придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в Десантно-штурмових військах (ДШВ), морській піхоті, Силах спеціальних операцій (ССО), підрозділах спеціального призначення;
  • придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);
  • придатні для виконання специфічних завдань.

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Оновлені критерії придатності до служби містять кілька тисяч діагнозів

Відповідні зміни розробили два тижні тому і нині вони проходять погодження. "Над редакцією змін працювала велика група людей - міноборони, командування медичних сил, міністерство охорони здоров'я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість", - розповіла Сухорукова.

За її словами, оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, і у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні. "Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець - придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною", - пояснила вона.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. 

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