У ЗСУ заявили про черги охочих оновити свої дані в ТЦК

Військовозобов'язані зможуть у будь-який зручний для себе час виконати вимогу закону про посилення мобілізації та оновити свої дані, стверджують в Сухопутних військах.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) працюють цілодобово, тому військовозобов'язані зможуть у будь-який зручний для себе час виконати вимогу закону про посилення мобілізації та оновити свої дані. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) у четвер, 25 квітня.

"Шановні громадяни. З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час", - йдеться у повідомленні.

Також у Сухопутних військах зазначили, що тепер військовозобов'язані зможуть попередньо зателефонувати до ТЦК.

60 днів на оновлення даних у ТЦК

Нагадаємо, що новий закон про посилення мобілізації набирає чинності з 18 травня. Згідно з ним, протягом 60 днів з дня набрання чинності всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають уточнити свої дані для територіальних центрів комплектування (ТЦК), тобто, до 18 липня. В якості альтернативи закон передбачає оновлення даних у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Такі дані повинні оновити і українці за кордоном.У зв'язку з цим МЗС України тимчасово призупинив надання консульських послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

Зокрема, в українському уряді вирішили, що видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам видаватимуть лише на території України.