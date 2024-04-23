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Офіційно: чоловікам за кордоном припинили консульські дії

Віолетта Чайковська | Анастасія Шепелева
23 квітня 2024 р.

Усі консульські послуги українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном припиняють надавати з 23 квітня. Виняток - оформлення документів для повернення в Україну.

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МЗС України
МЗСФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно підтвердив, що дипломатичні установи за кордоном тимчасово призупинили з вівторка, 23 квітня, всі консульські дії длявійськовозобов'язаних чоловіків віком 18-60 років.

Першим про це повідомило видання "Дзеркало тижня", в розпорядженні якого опинився лист новопризначеного першого заступника міністра Андрія Сибіги, який раніше був заступником керівника Офісу президента. Доручення підписане ним "з метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку з територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки (ТЦК) та наявності військово-облікових документів".

Виняток становитимуть послуги з оформлення документів для повернення в Україну. В листі Сибіги йдеться, що розпорядження діятиме до отримання роз'яснень положень закону про зміни до мобілізації який набуде чинності 18 травня.

Кулеба: Це буде чесно, бо в Україні війна

Згодом Кулеба підтвердив, що "доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном", бо "це буде чесно".

"Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною", - написав він у Twitter.

Кулеба пообіцяв, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг чоловіками за кордоном. 

Українські консульства припиняють прийом

У низці українських консульств "Суспільному" вже підтвердили призупинення прийому чоловіків мобілізаційного віку, зокрема у Польщі та Іспанії.

Тим часом центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" державного підприємства "Документ" заявив, що "через технічні причини" призупинена видача всіх готових документів у всіх закордонних підрозділах. 

Як повідомлялося, згідно з новим законом про мобілізацію, всі призовники, військовозобов'язані та резервісти, в тому числі й ті, хто перебуває поза межами України, мають до 18 липня уточнити свої дані для ТЦК.

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